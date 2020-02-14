SUMCO財報優股價漲 帶旺台股矽晶圓四強
全球矽晶圓大廠SUMCO由於上季財報優於市場預期，再加上該公司持續看好整體矽晶圓需求將在今年下半回升，激勵今（14）日股價大漲，股價一度上漲逾7%，也帶動台股矽晶圓股，包括環球晶（6488）、中美晶、台勝科及合晶盤中全面上漲。
台股矽晶圓股四強，近一個月以來，台股走勢雖然震盪激烈，不過，由於產業面在今年回升腳步相對多數電子次產業明確，股價近期呈現緩步回升走勢，今日盤中受到日本矽晶圓大廠SUMCO股價一度大漲達7.59%，且股價也寫下近三周新高。
因此，激勵台股矽晶圓股走強，其中，中美晶一度上漲逾4%，環球晶、台勝科漲幅在2%至3%，合晶漲幅在2%上下。
SUMCO 13日於日股盤後公布上季（2019年10-12月）財報：邏輯用矽晶圓需求穩健，不過記憶體用矽晶圓受客戶持續進行庫存調整影響，SUMCO表示，上季營收、營益、純益雖陷入萎縮，不過優於該公司原先預期。
累計SUMCO去年全年合併營收2,994.60億日圓，年減7.9%、合併營益506.36億日圓，年減40.5%、全年合併純益331.12億日圓，也較前一年大減43.5%。
對於本季展望，SUMCO表示，12吋矽晶圓需求上季為底部、自本季起將逐步回復，其中記憶體用的12吋矽晶圓雖將持續進行庫存調整，不過因來自5G、數據中心的需求增加、帶動邏輯用12吋矽晶圓需求將穩健增長；在8吋矽晶圓部分，上季為需求底部、之後將逐步回復。
以今年全年的產業後市來看，SUMCO表示，整體矽晶圓需求預估將在今年下半以後呈現真正回復，其中，記憶體用12吋矽晶圓市場，客戶端去化庫存仍需時間，但邏輯用12吋矽晶圓進入下半年之後，需求將逐漸回復穩健。
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