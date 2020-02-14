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應材財報優 供應鏈京鼎營運喜出望外

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

半導體設備大廠美商應材公布上季財報及本季營運展望均優於預期，半導體製程設備廠京鼎（3413）營運喜出望外，受惠於美系大客戶及全球半導體大廠資本支出激增，及下半年半導體產業進入復甦循環，相關半導體設備及備品需求增加，2020年營運逐季成長，全年營運挑戰雙位數成長。

京鼎為美商應材供應鏈成員之一，除了受惠該美系客戶業績帶動，國際半導體大廠台積電、英特爾及三星相繼宣布資本支出增加，台積電更是上修資本支出達150億美元至160億美元新高，而SEMI（國際半導體產業協會）評估若新冠肺炎疫情在6月底前解除，今年全球半導體市場至少可較去年成長5%，均有利於京鼎營運成長。

京鼎竹南廠半導體備品出貨量將拜美系客戶及半導體資本支出增加逐季成長，今年上半年可延續去年第四季榮景，法人預估2020年營收可出現雙位數成長空間；今（14）日股價受惠於應材財報激勵，一度來到194元，漲幅4.86%。

應材總裁暨執行長Gary Dickerson表示，本季財報優於預期，使得應材在跨入 2020年之際營運充滿強勁動能，隨著應材的獨特的解決方案，協助客戶在AI 大數據時代邁向成功，相信2020年應材在半導體事業能達雙位數成長。

應材上季財報營收達41.6 億美元、每股盈餘0.96美元，優於市場預期；展望本季，預估營收43.4億美元，優於分析師預估的40.5億美元；另外，調整後獲利預估介於0.98至1.1美元之間，也優於市場預估0.92美元。

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