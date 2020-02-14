台勝科短線跌深反彈 盤中股價高點來到117.5元

矽晶圓股台勝科（3532）2月初股價自105元開始短線跌深反彈，至今（14）日盤中股價高點來到117.5元，短線反彈幅度近12%，技術面來看，該股已寫下年後開盤以來的波段新高，同時，目前股價也重新站上所有短中長期均線上，技術面明顯偏多，籌碼面上，2月以來外資法人持續買超，累計至昨（13）日為止，外資買超1187張，後續有機會持續推升股價上攻。

對於本季展望，市場法人指出，由於現貨價持續緩跌，但下跌情況可望較去年第4季再走緩，需求方面，法人指出，對台勝科而言，12 吋客戶需求與去年第4季相近，8吋則優於去年第4季，目前看來整體需求已較去年第4季成長，營運可望再走揚。