博通退出iPhone 5G PA供應 郭明錤示警穩懋業務恐有壓

天風證券分析師郭明錤最新報告修正對今年下半年新iPhone 5G PA設計與供應商的預測，認為因Broadcom（博通）退出iPhone 5G PA供應，恐影響穩懋（3105）iPhone 5G PA業務低於預期，加上中國手機市場衰退風險的威脅，雖正向看待穩懋長期趨勢，但因整體業務多空態勢不明，建議投資人密切關近期產能利用率變化。

郭明錤表示，調整對新5G iPhone PA設計的預測，原本在過去的報告中預估新5G iPhone PA用量將達6個，經過最新調查後，決定大幅下修到1~2個；同時也調整對iPhone 5G PA供應商的預測。

郭明錤說，最初預期負責設計的博通及負責生產的穩懋是iPhone 5G PA獨家供應商，最新預期則是，Qorvo與Skyworks將取代博通成為iPhone 5G PA供應商，博通則僅專注於供應整合n41的中高頻PA。

博通幾乎是iPhone 11系列中高頻PA的獨家供應商，去年下半年來自iPhone營收基期高，郭明錤表示，博通恐將因退出5G iPhone PA，失去新產品營收動能，預估博通今年下半年iPhone業務年成長有限。

郭明錤指出，因博通退出新iPhone 5G PA供應，穩懋iPhone 5G PA業務恐低於預期，加上面臨中國手機市場衰退風險，雖正向看待穩懋長期趨勢，但因整體業務多空態勢不明，建議建議投資人須關注穩懋近期產能利用率，且謹慎面對來自新冠肺炎的潛在風險。