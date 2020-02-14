美股跌多漲少 台股開盤小漲14.74點後平盤上下震盪

中國公布新冠肺炎（COVID-19）確診人數大增，使得市場再度擔憂疫情狀況，昨日美股跌多漲少，僅費半小幅收漲，續創歷史新高，而台股今（14）日以11,806.52點開出，小漲14.74點，不過多頭力道不強，指數在平盤上下震盪。

美股弱勢震盪，由於中國公布的肺炎確診人數大增，使得市場擔憂疫情比原先預期嚴重，加上美國司法部起訴華為子公司竊取商業機密，以及CISCO對中國第1季訂單展望保守，股價大跌5.2%拖累道瓊指數表現，四大指數全日大多在平盤之下遊走，收盤跌多漲少，僅費半指數小幅收漲，續創歷史新高。

終場道瓊工業指數下跌128.1點，或0.43%，收在29,423點；標普500指數下跌5.50點，或0.16%，收在3,373.94點；那斯達克指數下跌13.99點，或0.14%，收在9,711.96點；費半指數上漲1.52點，或0.07%，收在1,960.34點。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超8.98億元。其中外資買超19.68億元，投信賣超4.15億元，自營商賣超24.44億元。資券變化方面，融資減0.91億元，融資餘額為1,320.22億元，融劵增1.3萬張，融券餘額為73.28萬張。外資台指期部位，多單加碼2,152口，淨多單部位41,598口。

投顧法人指出，台股指數自疫情利空低點反彈逾三分之二，成功站上季線。新冠肺炎疫情利空逐漸鈍化，中國復工朝正向發展，而且美國聯準會維持鴿派基調並且美股財報表現亮眼，加上與全球股市表現相比，美股續創史高、陸股收復跌幅，建議擇優佈局偏多操作。