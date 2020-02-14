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美股跌多漲少 台股開盤小漲14.74點後平盤上下震盪

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股今日以11,806.52點開出，小漲14.74點，多頭力道不強，指數在平盤上下震盪。圖／聯合報系資料照片

中國公布新冠肺炎（COVID-19）確診人數大增，使得市場再度擔憂疫情狀況，昨日美股跌多漲少，僅費半小幅收漲，續創歷史新高，而台股今（14）日以11,806.52點開出，小漲14.74點，不過多頭力道不強，指數在平盤上下震盪。

美股弱勢震盪，由於中國公布的肺炎確診人數大增，使得市場擔憂疫情比原先預期嚴重，加上美國司法部起訴華為子公司竊取商業機密，以及CISCO對中國第1季訂單展望保守，股價大跌5.2%拖累道瓊指數表現，四大指數全日大多在平盤之下遊走，收盤跌多漲少，僅費半指數小幅收漲，續創歷史新高。

終場道瓊工業指數下跌128.1點，或0.43%，收在29,423點；標普500指數下跌5.50點，或0.16%，收在3,373.94點；那斯達克指數下跌13.99點，或0.14%，收在9,711.96點；費半指數上漲1.52點，或0.07%，收在1,960.34點。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超8.98億元。其中外資買超19.68億元，投信賣超4.15億元，自營商賣超24.44億元。資券變化方面，融資減0.91億元，融資餘額為1,320.22億元，融劵增1.3萬張，融券餘額為73.28萬張。外資台指期部位，多單加碼2,152口，淨多單部位41,598口。

投顧法人指出，台股指數自疫情利空低點反彈逾三分之二，成功站上季線。新冠肺炎疫情利空逐漸鈍化，中國復工朝正向發展，而且美國聯準會維持鴿派基調並且美股財報表現亮眼，加上與全球股市表現相比，美股續創史高、陸股收復跌幅，建議擇優佈局偏多操作。

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高配息外資加碼股 攻守兼備

台股昨（13）日高檔震盪，指數力守萬點之上；農曆年後，因上市櫃公司股利政策接續公布，預期現金股息受歡迎程度凌駕股票股利之上，若能配合產業基本面佳、外資買盤青睞個股，將是攻守兼備的投資標的。

台積納MSCI伊斯蘭指數

MSCI明晟昨（13）日公布台股個股調整權重，成分股不增不減，以上海商銀權重增加較多，群創減少最多，並將台積電納入MSCI全球伊斯蘭指數，為首檔納入該指數的台股，顯示台積電財務體質健全，且符合環境、社會及公司治理（ESG）原則，可望吸引更多來源的外資。

情人節概念股 放閃

隨今（14）日西洋情人節即將到來，台股盤面也興起濃濃情人風，其中尤以保險套、濕紙巾等大廠富堡（8929）大漲8.8%表現強勢，尚凡更勁揚9.4%，其他如新麗也收漲3.2%，太子、晶華等也收紅，表現相對亮眼。

5G題材燒 網通股反彈

台股昨（13）日開高後，因量能不足，終場漲幅收斂，盤面類股走勢分歧，中小型股表現相對活躍，其中友訊（2332）、智易等網通股挾5G題材吸引買盤低接，展開回彈行情。

金管會：台股MSCI權重降影響不大

MSCI明晟昨（13）日公布新一季指數權重調整，台股在新興市場指數及亞股指數權重微幅調降，最新權重將在27日收盤後生效。金管會表示，這次MSCI權重調整對台股影響為流出約2.87億美元，約新台幣86億元，占外資持有市值僅0.05%，影響不大。

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