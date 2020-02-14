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新冠肺炎延燒 和進電子獨董辭任理由直白引熱議
新冠肺炎（COVID-19）壟罩，人人自危，不少公司避免開會，減少群聚感染風險，上櫃電子公司和進電子（3191）昨（13）日晚間公告，獨立董事郭國聖以新冠肺炎疫情為名，辭任獨董及薪資報酬委員會委員職務，引發熱議。
昨天晚間和進發出三個公告，原題為獨立董事辭任，原因為「個人業務繁忙」。隨後公告進一步補充辭任原因，除了個人業務繁忙外，另因「武漢肺炎疫情延燒，現今北上參加和進電子董事會，高鐵往返，風波巨大，本人需為老父老母家人及本人眾多的員工健康安全著想。」成為此波新冠肺炎疫情擴散，上市櫃公司董事因此辭任的首例，惟直白的辭任原因，引發市場熱議，成為各群組轉發的焦點。
緊接著下一個公告，獨董郭國聖同時辭任薪資報酬委員會委員，原因同上，該名獨董及薪資報酬委員會委員職務的任期均為2018年6月10日至2022年6月9日。本報記者致電該公司發言體系，因發言人開會中，並未回覆相關訊息內容。
和進電子主要業務為電子零件、電子材料製造加工及進出口貿易等業務、變壓器線架製造及銷售、NULL等。去年營收3.46億元，年增6.7%，去年前三季每股純益1.79元，優於去年同期每股淨損0.63元。
和進多年前爆發內線交易案後，去年再因涉及財報不實掏空資產遭檢調搜索。
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