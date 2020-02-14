金管會：台股MSCI權重降影響不大

MSCI明晟昨（13）日公布新一季指數權重調整，台股在新興市場指數及亞股指數權重微幅調降，最新權重將在27日收盤後生效。金管會表示，這次MSCI權重調整對台股影響為流出約2.87億美元，約新台幣86億元，占外資持有市值僅0.05%，影響不大。

法人則指出，這次為季度調整，幅度本就不大，可能一天就反映完畢，但要注意尾盤爆量。

這次台股在MSCI全球新興市場指數權重調降0.07個百分點至11.66%；在MSCI亞洲（日本除外）指數調降0.08個百分點至至13.68%；在MSCI全球標準型指數維持1.42%不變。金管會證期局副局長蔡麗玲表示，主要是因中國大陸市場權重增加，影響其他市場權重。

法人指出，MSCI在每年2、5、8及11月調整權重及成分股，其中5月及11月為半年度調整，通常幅度較大，2月及8月為季度調整。調整後被動式資金通常一天調整完畢，後市要看當時國內外金融局勢。

新冠肺炎是影響近期股市重大因素。如果疫情可控，電子供應鏈復工快速，台股在短期震盪後可望重拾上揚動能。