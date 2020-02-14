台積納MSCI伊斯蘭指數

MSCI明晟昨（13）日公布台股個股調整權重，成分股不增不減，以上海商銀權重增加較多，群創減少最多，並將台積電納入MSCI全球伊斯蘭指數，為首檔納入該指數的台股，顯示台積電財務體質健全，且符合環境、社會及公司治理（ESG）原則，可望吸引更多來源的外資。

MSCI台灣指數成分股這次並無增刪，仍維持88檔，並有13檔成分股調整在外流通股數。這次權重調升最多的成分股為上海商銀，調升0.01個百分點到0.81%；權重調降最多的成分股為群創，調降0.01個百分點到0.35%。

台積電在MSCI台股指數只調降0.002個百分點。不過，MSCI明晟將台積電新納入MSCI全球伊斯蘭指數，顯示台積電符合伊斯蘭教義投資原則，將成為中東等伊斯蘭國家的投資標的。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電納入MSCI全球伊斯蘭指數，顯示台積電市值大到一定程度，對台積電吸引外資當然是利多；至於會吸引多少資金加碼，還要看有多少資金是依據該指數操作。

要符合伊斯蘭教義投資原則的個股，有許多必須遵守的要求。MSCI明晟指出，這些公司營收中來自酒、菸草、豬肉產品、傳統金融服務、武器、賭博及成人娛樂的比重不能超過5%。另外，伊斯蘭教義也強調公司財務的穩健，財務槓桿不能太高，來自利息收入比重也不能太高。

伊斯蘭教義投資非常強調財務品質。MSCI明晟提出三項指標，一是債務占總資產比重，二是現金及附息證券占總資產比重，三是應收帳款與現金占總資產比重。這三項指標都不能超過33.33%。

法人指出，自從中東油元增加後，伊斯蘭教義投資日益受到重視。但不少投資是透過私募及主權基金進行，很難估計確實金額。由於伊斯蘭教義投資強調社會責任及永續性，也被視為ESG的一種。