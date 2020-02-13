台積電財務體質健全 納入MSCI全球伊斯蘭指數

台積電納入MSCI全球伊斯蘭指數，為首檔納入該指數的台股，顯示台積電財務體質健全，且符合環境、社會及公司治理（ESG）原則，可望吸引更多來源的外資。

明晟MSCI在13日公布台股個股調整權重，台積電在MSCI台股指數調降0.002個百分點。不過，台積電納入MSCI全球伊斯蘭指數，顯示台積電符合伊斯蘭教義投資原則，將成為中東等伊斯蘭國家的投資標的。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電納入MSCI全球伊斯蘭指數，顯示台積電市值大到一定程度，對台積電吸引外資當然是利多。不過，要吸引多少資金加碼，還要看有多少資金是依據該指數操作。

要符合伊斯蘭教義投資原則的個股，有許多必須遵守的要求。MSCI指出，這些公司營收中來自酒、菸草、豬肉產品、傳統金融服務、武器、賭博及成人娛樂的比重不能超過5%。另外，伊斯蘭教義也強調公司財務的穩健，財務槓桿不能太高，來自於利息的收入比重也不能太高。

伊斯蘭教義投資非常強調財務品質。MSCI提出三項指標，一是債務占總資產比重，二是現金及附息證券占總資產比重，三是應收帳款與現金占總資產比重。這三項指標都不能超過33.33%。

法人指出，自從中東油元增加之後，伊斯蘭教義投資日益受到市場重視。但不少投資是透過私募及主權基金進行，很難估計出確實金額。由於伊斯蘭教義投資強調社會責任及永續性，也被視為ESG的一種。

在台灣，符合伊斯蘭教義投資的基金仍不多。除了數檔中東基金以外，富蘭克林投顧去年引進國內第一檔境外伊斯蘭債券基金，大華銀投信則募集國內第一檔目標到期伊斯蘭債券基金。國內本月初則出現首檔掛牌的伊斯蘭固定收益證券（Sukuk），發行總額8億美元，全數獲得認購。

據了解，到元月底為止，MSCI全球伊斯蘭指數有787檔成分股，主要為全球大型及中型股，前五大持股為嬌生、阿里巴巴、雀巢、寶僑及英特爾。金融股則只占0.5%。