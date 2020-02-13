外資買超台股19.61億元 三大法人共賣8.86億元

就像股價指數不停地往上創新高一般，中國武漢肺炎疫情也不斷擴散蔓延，每天傳出的確診病例與死亡人數，到二月十一日上午為止，中國確診病例四四三七○例，死亡一一一一人，而全球確診病例四四七八九，死亡一一一二人，疫情蔓延到中國以外的地區，以受到鑽石公主號郵輪不斷攀高的病例來看，日本確診病例高達一六三，而發生在日本本土是二六個病例，新加坡來到四七、泰國三三、香港四九、南韓二八、台灣與馬來西亞同為十八，澳洲、越南十五、美國十三、法國十一。

2020-02-13 13:51