外資買超台股19.61億元 三大法人共賣8.86億元
台股今（13）日開盤一舉躍過11,800點及月線，不過盤中惟解套賣壓相繼出籠，加上MSCI季度調整，台股雙降一不變，多頭氣勢受到壓抑，終場指數以11,791.78點作收，小漲17.59點，未站穩整數關卡及月線，外資買超19.61億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超19.61億元，外資自營商買超0.06億元，投信賣超4.03億元，自營商（自行買賣）賣超4.89億元，自營商（避險）賣超19.54億元，三大法人合計賣超8.86億元。
法人認為，從技術面來觀察，台股打出第二隻腳後，站上季線關卡，加上美股持續創高、中國大陸陸續復工等利多刺激，且日KD黃金交叉，價穩量縮，台股回歸基本面。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言