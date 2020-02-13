台股終場小漲17點 三大法人合計賣超8.86億元
台股今（13）日開高走低，加權指數終場以11,791.78點作收，小漲17.59點，成交量1395.3億元，未站穩整數關卡及月線，三大法人合計賣超台股8.86億元。
統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超19.61億元，外資自營商買超0.06億元，投信賣超4.03億元，自營商（自行買賣）賣超4.89億元，自營商（避險）賣超19.54億元，三大法人合計賣超8.86億元。
美股昨日開高走高，由於湖北省以外肺炎確診病例已連續8天下降，加上聯準會主席於國會證詞表示，對美國經濟充滿信心，認為肺炎疫情僅造成短暫影響，四大指數收盤均創下歷史新高。
亞洲主要股市今日表現則漲跌互見，台、韓股開高震盪走揚逾0.5%，日、港股開高震盪小漲，陸股則開低震盪走低。
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