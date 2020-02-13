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台股月線得而復失收漲17.59點 三大法人賣超8.86億
台股今（13）日開高走低，雖一度收復月線，可惜並未站穩，終場以11,791.78點作收，上漲17.59點，成交量1,395.26億元，三大法人賣超8.86億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超19.61億元，投信賣超4.03億元，自營商賣超（合計）24.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.89億元，自營商（避險）賣超19.54億元。
台股今日以11,813.5點開高，一度拉升至11,854.98點，一舉收復月線及11,800點關卡，但是終場仍是僅以小漲作收，指數收在11,791.78點，漲幅0.15%。
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