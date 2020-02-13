群創1月合併營收166億元 月減24.9%

群創（3481）今（13）日公布1月合併營收為166億元，月減24.9%，年減21.8%；

1月大尺寸合併出貨量共計888萬片，月減21.3%；中小尺寸合併出貨量共計2,164萬片，月減25.9%。

明晟（MSCI）指數編纂公司今日公布季度調整結果，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.73%下調至11.66%，調降0.07百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.76%下調至13.68%，調降0.08百分點，在「MSCI全球市場指數」權重維持1.42%不變。最新權重將在2月28日收盤後生效。

MSCI台灣指數成份股方面，這次成分股無調整，指數成分股維持88檔，有13檔成分股調整在外流通股數，權重調升最多的成分股為上海商銀，調升0.01百分點，調整後權重為0.81%，權重調降最多的成分股為群創，調降0.01百分點，調整後權重為0.35%。

群創今日股價開高走低，以9.39元開高後翻黑，終場收在9.2元，下跌0.14元，跌幅1.49%，成交118,145張。