快訊

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法 是「別有居心」嗎？

台股開高走低未站穩月線 終場小漲17點收11,791

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股開高走低未站穩月線，終場小漲17點收11,791。記者許正宏／攝影

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對金融市場衝擊逐漸降溫，加上美國聯準會（Fed）主席國會作證態度偏鴿，激勵美股四大指數再創新高，並帶動台股今（13）日開盤一舉躍過11,800點及月線，盤中在權值股續強下一度擴大漲幅，惟解套賣壓相繼出籠，加上MSCI季度調整，在MSCI全球新興市場指數中連四調降台股權重，使得多頭氣勢受到壓抑，終場指數以11,791.78點作收，小漲17.59點、漲幅0.15%，成交量1,395.26億元，未站穩整數關卡及月線。

美股開高走高，由於湖北省以外肺炎確診病例已連續八日下降，加上聯準會主席於國會證詞表示，對美國經濟充滿信心，認為肺炎疫情僅造成短暫影響，激勵先前重創的航空及餐飲旅遊類股大幅反彈，尖牙股FAANG亦表現強勁，帶動美股四大指數收盤均創下歷史新高。

亞洲主要股市表現則漲跌互見，台、韓股開高震盪走揚逾0.5%，日、港股開高震盪小漲，陸股則開低震盪走低。

觀察今日台灣50盤中成分股表現，聯發科續強今日再漲近2%，台積電、大立光也有逾0.5%的漲幅，南亞科走揚逾2%，研華、台達電等也同步走強。

金融權值股方面，以玉山金、上海商銀漲幅逾1%最為強勁;傳產權值股部分，包括和泰車、豐泰皆走揚逾4%，台泥、正新、亞泥、台化等同步上揚。

今日盤面焦點族群部分，散熱族群表現亮眼，包括奇鋐走揚近5%，泰碩、超眾也有近4%的漲幅，網通族群的明泰走揚逾5%，智易也有近4%的漲幅等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日跳空躍過月、季線反壓，整個來看指數持續反彈，惟台股此波反彈量能並不足夠，若後續指數無法有效站穩月、季線，將出現漲多拉回情況，指數有機會量縮回測下檔支撐，整體而言，新冠肺炎的疫情是否穩定或攀升，仍將持續牽動市場變化。

肺炎 台股 權值股
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

防堵新冠肺炎 澳洲延長禁止來自中國大陸的旅客入境

台股突破月線 汽車類股強勢

MSCI季度指數調整 首次納入科創板標的

MSCI季度調整 台股權重雙降一持平

相關新聞

台股開高走低未站穩月線 終場小漲17點收11,791

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對金融市場衝擊逐漸降溫，加上美國聯準會（Fed）主席國會作證態度偏鴿，激勵美股四大指數再創新高，...

新冠肺炎影響股市？ 謝金河：恐慌指數透露的訊息！

就像股價指數不停地往上創新高一般，中國武漢肺炎疫情也不斷擴散蔓延，每天傳出的確診病例與死亡人數，到二月十一日上午為止，中國確診病例四四三七○例，死亡一一一一人，而全球確診病例四四七八九，死亡一一一二人，疫情蔓延到中國以外的地區，以受到鑽石公主號郵輪不斷攀高的病例來看，日本確診病例高達一六三，而發生在日本本土是二六個病例，新加坡來到四七、泰國三三、香港四九、南韓二八、台灣與馬來西亞同為十八，澳洲、越南十五、美國十三、法國十一。

紅海便回藍海 慘業大復活

多年來受中國紅色供應鏈的威脅與價格廝殺，讓國內的面板與LED產業淪為四大慘業之一。

散熱、PCB 躍盤面焦點

美股持續創高、中國大陸各地陸續復工等利多刺激，台股昨（12）日拉出連三紅，重登季線關卡。盤面上，散熱模組、印刷電路板（PCB）兩大族群獲法人逢低回補，股價強勢演出，扛多頭大旗。

董座鬧家庭糾紛後兩天 三發地產股價反彈

三發地產（9946）董事長鍾俊榮日前爆發家庭糾紛，股價大跌，今（13）日跌深反彈，早盤股價漲3.6％。三發地產今年陸續在...

美股四大指數再創新高 台股開盤躍過11,800點及月線

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對金融市場衝擊逐漸降溫，美國聯準會主席國會作證態度偏鴿，激勵美股四大指數昨日再創新高，激勵台股今...

5G讓三大電信榮景不再？你還在存電信股嗎

人人稱羨的電信定存股榮景不再！「499吃到飽」這把火還沒燒完，5G標金大戰10天後繼續開打，各大電信舉債拚到底，中華電信率先被市場看淡：2020年每股純益恐創17年新低。你還在存電信股嗎？

台股連三紅 內外資聯手買

新冠肺炎（武漢肺炎）利空鈍化、美股創高，台股昨（12）日由蘋概三王領漲，外資終結現貨連三賣，並在期貨同步翻多，配合市場業內主力拉抬點火，投信、壽險等本土資金進場追捧，台股日線拉出連三紅，強攻季線，後市有望挺進11,800點大關。

MSCI今調整權重...入摩潛力股 買盤卡位

MSCI今（13）天公布新一季權重調整，由於A股納入因子不再調升，法人看好台股權重持平，免於連續調降命運。其中，看好台股與「入摩」潛力股，外資昨日不僅買超台股助陣指數大漲，對有機會入摩的致茂、矽力、旭隼、旺宏、欣興等個股也率先卡位。

法人力挺 台股五千金有影

股王大立光強彈，加上摩根士丹利調高祥碩目標價破千元，激勵昨（12）日台股五大高價股同漲，連帶使「百元俱樂部」氣焰高張，帶動大盤強漲百點。法人看好，外資強攻百元高價股還有好戲可期，包括祥碩、精測、信驊等三大指標股有望衝千元，形成台股難得一見的「五千金」。

富邦三檔ETF指數 獲認可

台灣證券交易所宣布，富邦投信日前遞件申請富時越南30指數、道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數、道瓊布蘭特原油單日反向一倍ER指數等三檔ETF標的指數資格認可。

通路族群 Q1營運有壓

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，中國大陸部分地區的工廠需等到10~17日當周，才能陸續有限制性的復工。法人指出，電子終端需求因疫情會有明顯的下滑，上游電子、海運、航空等通路股，第1季營運將面臨較大壓力。

熱門新聞

年後狂漲156％ 這一檔連11根漲停後今跌停

5G讓三大電信榮景不再？你還在存電信股嗎

MSCI今調整權重...入摩潛力股 買盤卡位

奇力新 電感產能塞爆

玉山金2019全年獲利破200億元 連續8年創新高

陸放寬復工條件 PCB、散熱族群反彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。