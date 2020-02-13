台股開高走低未站穩月線 終場小漲17點收11,791

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對金融市場衝擊逐漸降溫，加上美國聯準會（Fed）主席國會作證態度偏鴿，激勵美股四大指數再創新高，並帶動台股今（13）日開盤一舉躍過11,800點及月線，盤中在權值股續強下一度擴大漲幅，惟解套賣壓相繼出籠，加上MSCI季度調整，在MSCI全球新興市場指數中連四調降台股權重，使得多頭氣勢受到壓抑，終場指數以11,791.78點作收，小漲17.59點、漲幅0.15%，成交量1,395.26億元，未站穩整數關卡及月線。

美股開高走高，由於湖北省以外肺炎確診病例已連續八日下降，加上聯準會主席於國會證詞表示，對美國經濟充滿信心，認為肺炎疫情僅造成短暫影響，激勵先前重創的航空及餐飲旅遊類股大幅反彈，尖牙股FAANG亦表現強勁，帶動美股四大指數收盤均創下歷史新高。

亞洲主要股市表現則漲跌互見，台、韓股開高震盪走揚逾0.5%，日、港股開高震盪小漲，陸股則開低震盪走低。

觀察今日台灣50盤中成分股表現，聯發科續強今日再漲近2%，台積電、大立光也有逾0.5%的漲幅，南亞科走揚逾2%，研華、台達電等也同步走強。

金融權值股方面，以玉山金、上海商銀漲幅逾1%最為強勁;傳產權值股部分，包括和泰車、豐泰皆走揚逾4%，台泥、正新、亞泥、台化等同步上揚。

今日盤面焦點族群部分，散熱族群表現亮眼，包括奇鋐走揚近5%，泰碩、超眾也有近4%的漲幅，網通族群的明泰走揚逾5%，智易也有近4%的漲幅等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日跳空躍過月、季線反壓，整個來看指數持續反彈，惟台股此波反彈量能並不足夠，若後續指數無法有效站穩月、季線，將出現漲多拉回情況，指數有機會量縮回測下檔支撐，整體而言，新冠肺炎的疫情是否穩定或攀升，仍將持續牽動市場變化。