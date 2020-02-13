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大江挾庫藏股利多 股價亮燈反撲

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

生技股大江（8436）今（13）日挾庫藏股利多，股價挾量攻高，成交量倍增，盤中股價來到漲停價位243元。

大江日前公告將於2月7日起預計買回2,000張庫藏股，買回區間價148.75~406.59元，不過，股價在今日才正式發動攻勢，並成為生技股今日反彈重心。

大江營收占比逾七成為中國市場客戶，此波股價受害甚深，波段低點一度來到202.5元，創兩年多來新低位置。公司以維護公司信用及股東權益為由，宣布實施庫藏股，預計買回2,000張，此舉也振奮股價信心，並帶動股價反彈。

法人表示，從大江元月營收看來，月營收5.12 億元，月減37.1%，年減43.8%，即使考慮較少的工作天數，此數字仍低於預期，主要也受去年基期較高影響。展望首季，新冠肺炎疫情除了影響開工時間，也抑制消費意願，加上政府對保健食品的監管政策仍持續，使市場需求疲弱，目前看來今年營收和獲利有下修風險。

悲觀一點看，疫情的狀況可能持續兩個季度，將導致客戶下單保守，後市展望能見度仍低，需視疫情穩定後才能評估。

大江 營收
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