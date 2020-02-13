精測每股配發股息10元 股價重回千元關卡

半導體測試介面廠中華精測（6510）去年全年每股稅後純益19.07元，雖然以全年來看寫下近三年最低表現，不過去年營運下半年業績較上半年彈升力道強勁，再加上該公司宣布每股將配發10元現金股息，激勵今（13）日盤中該股股價一度重回千元大關之上。

中華精測去年第4季單季營收達10.1 億元，季減8.6 %，年增39.8 %；單季稅後純益1.66億元，季減33.1%，年增0.7%，單季每股稅後純益5.06元。去年全年合併營收33.9億元，較前年增3.3%；全年稅後純益6.25億元，年減12.7%，全年每股稅後純益為19.07元，經董事會通過盈餘分配案將提升股東股利分配率至52%，擬配發每股現金股利10元。

受到市場看好該公司今年可望受惠5G產業商機及該公司宣布每股將配發10元現金股息，今日盤中精測股價持續回升，盤中股價漲幅約在3~4%之間，股價今日盤中股價高點來到1,010元，股價不僅重回千元大關之上，同時也是年後全球股市重挫以來新高。目前精測股價在台股中，僅次大立光及矽力-KY，為台股第三高價股。

中華精測表示，第4季為產業傳統淡季，公司持續優化產品組合並擴大布局；此外，全新垂直式探針卡（VPC）產品線也於該季度開始擴充產能，並逐步貢獻營收。

獲利率方面，中華精測持續分散客源並優化產品組合，去年第4季單季毛利率達53.7%，較前一季減少1.1個百分點，較去年同期增加1.3個百分點；獲利方面，營業利益率於該季達31%，優於前一季與去年同期皆為28%的成績，每股稅後純益達5.06元，符合預期。

中華精測今日召開線上法說會，總經理黃水可將針對公司2019年第4季及全年財報結果做說明，以及對今年營運前景發表最新看法。