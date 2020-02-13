創意市占遭對手侵蝕 美系外資調降目標價
IC設計廠創意（3443）首季展望保守，加上特殊應用晶片（ASIC）研發工程師較競爭對手少，導致市占遭到侵蝕，美系外資決定調降評等，由中立降至減碼，目標價由265調降到218元，預估股價下修風險達14%；另有亞系外資則是重申中立，目標價257元。
美系外資表示，創意因謹慎挑選中國設計專案，因此錯失部分次世代中央處理器和人工智慧（AI）晶片商機；且投入特殊應用晶片（ASIC）研發工程師約500人，較對手聯發科預計投入約3,000人低，市占分別遭到聯發科及博通侵蝕。
美系外資指出，由於創意的市場策略保守，造成部分專案遭競爭對手搶走，恐影響新營運動能，決定調降評等至中立，目標價也同步下修到218元。
創意今日以246元開低，一度下滑至242元，盤中跌幅2.81%；統計三大法人買賣超情況，外資昨日買超40張，但投信轉為賣超348張，自營商賣超122張，合計三大法人賣超430張。
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