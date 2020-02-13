強漲防疫股休息 美德醫療-DR跌停

防疫概念股為農曆年後開紅盤以來強漲指標，在武漢疫情延燒下，相關個股也拉出一波漲勢，包括口罩、清潔用品、耳溫槍等股，都有不同的漲幅，今(13)日表現也不同調，連拉出11 根漲停板的美德醫療-DR(9103)一開盤就重挫至跌停4.41元，跌停委賣單7,645張。

美德醫療-DR主要業務分為代工製造及醫院後勤整合服務兩大領域，代工製造醫療耗材、醫用布服及產業工作服，主要生產基地在菲律賓、中國及柬埔寨。

醫院後勤服務主要是提供台灣及菲律賓醫院用醫療布服的租賃、洗滌、配送等整合服務，及醫院洗滌設備和非核心業務的管理服務，目前與24家台灣醫療院所簽約，過去幾年更將醫院後勤業務擴展至菲律賓31家醫院。

美德醫療股價從豬年封關以來持續強漲，波段漲幅驚人，成為防疫股中漲幅最高的個股，今日則是中斷漲勢，以跌停4.41元開出；不過，口罩概念股的康那香、恆大則是上漲表現，恆大盤中漲幅2.34%；另外，熱映、毛寶、花仙子、新麗等股早盤則是下跌。