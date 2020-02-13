法說會釋出樂觀消息 穩懋領軍PA大漲
PA代工龍頭穩懋（3105）12日召開第4季法說會，公司自結去年第4季每股獲利達4.4元，創歷史新高，全年EPS達10.58元，毛利率及營業利益率亦創歷史新高。
12日三大法人同步大買超，股價大漲14元，目前站穩季線，有挑戰歷史新高343.5元的企圖，投顧法人最高目標價看到460元。
公司表示，第1季將季減約11%，主要是訂單在農曆年前就敲定，加上工廠在台灣，所以不受影響，但第2季可能影響反而較大，須再觀察；公司仍看好全年5G、3D sensor，新產能亦將在第2季末加入營運。
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