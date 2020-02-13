法說會釋出樂觀消息 穩懋領軍PA大漲

亞洲股市不受疫情打擊！韓股Kospi指數上漲0.2%，澳股S&P／ASX 200指數上漲0.3%，反映了投資者對政策奧援的信心。對沖基金總裁雷·達利奧表示，由於預料疫情爆發只會讓股市短期波動，最近一些投資者的信心開始恢復增強，投資情緒有所改善。

2020-02-12 15:26