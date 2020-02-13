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美股四大指數再創新高 台股開盤躍過11,800點及月線

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股開盤躍過11,800點及月線。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對金融市場衝擊逐漸降溫，美國聯準會主席國會作證態度偏鴿，激勵美股四大指數昨日再創新高，激勵台股今（13）日開盤一舉躍過11,800點及月線，以11,813.50點上漲39.31點開出，在聯發科（2454）等電子權值股續強下，指數漲幅擴大。

美股開高走高，由於湖北省以外肺炎確診病例已連續8天下降，加上聯準會主席於國會證詞表示，對美國經濟充滿信心，認為肺炎疫情僅造成短暫影響，激勵先前重創的航空及餐飲旅遊類股大幅反彈，尖牙股FAANG亦表現強勁全數上漲，帶動美股四大指數收盤均創下歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲275.07點，或0.93%，收在29,551點；標普500指數上漲21.69點，或0.64%，收在3,379.45點；那斯達克指數上漲87.02點，或0.90%，收在9,725.96點；費半指數上漲27.74點，或1.43%，收1,958.82點。

觀察台股昨日籌碼面部分，三大法人合計買超65.6億元。其中外資買超62.42億元，投信買超4.73億元，自營商賣超1.52億元。

資券變化方面，融資減1.6億元，融資餘額為1,321.13億元，融劵增2.42萬張，融券餘額為71.98萬張。外資台指期部位，多單加碼4,285口，淨多單部位39,174口。

投顧法人指出，台股昨日大漲逾百點，重新站上季線。考量武漢肺炎疫情逐漸鈍化，中國復工朝正向發展，而且美國聯準會維持鴿派基調，加上與全球股市表現相比，美股續創史高、陸股收復跌幅、僅有台股超跌，股價明顯低估，建議擇優佈局偏多操作。在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。

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