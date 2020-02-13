5G讓三大電信榮景不再？你還在存電信股嗎

5G網路速度比4G快100倍，卻讓電信業付出慘痛代價。

2019年4月，南韓三大電信喜迎全球獨步5G商轉，短短9個月全年獲利跳水8％，台灣電信業有了前車之鑑，2月21日第二波5G競標不約而同先禮後兵，「協商」背後還得看老大哥的臉色。

台灣5G競標殺紅眼，中頻譜3.5GHz覆蓋率廣、滲透率高，意外在這波競賽中鹹魚大翻身，成為兵家必爭之地。電信龍頭中華電信豪撒456.75億元奪下最大頻寬，排行市場第三的遠傳力拚翻身，硬是比台灣大哥大多出20GHz頻寬。

「一直走在最前面」的中華電信，2020年第三季5G商轉目標不變。總經理郭水義坦言，第一波5G競標最終價格超出內部預期，但樂見5家業者就第二波競標作協商，盼21日當天上午完成。

為避免第一波5G標金漫天喊高的悲劇再次重演，國家通訊傳播委員會破例開放業者先協商，5家電信業者一致點頭，預料最快本週開始就頻段「位置」先討論。

不過外資沒那麼樂觀。第一，排除設備、成本及衛星干擾問題，3.5GHz僅剩3400MHz至3500MHz的魚肚最乾淨，競爭程度可以想像；第二，若台灣大哥大與台灣之星合作，兩業者頻寬增至100MHz，將超越中華電信的90MHz，「預估5G總標金喊到1592億元」。

變現拚5G》中華電信老神在在，4家電信發債、私募樣樣來

台灣5G第一波總標金嚇壞所有人，喊到1380.81億元，刷新國內歷次頻段標金紀錄。黃金頻段3.5GHz成本更驚人，結標金額1364.33億元，狠甩南韓站上全球第三貴。當國庫賺飽飽時，電信業者還沒想到如何回收，必須先想這筆帳如何一次付清。

中華電信以462.93億元，分別在第一波5G競標中拿下3.5GHz的90HMz頻寬、28GHz的600MHz頻寬，堪稱業界成本最高。郭水義強調，中華電信財務健全，旗下資產高達4000餘億元，透過商業本票就能調度資金。

重砸410.12億元的遠傳電信就沒這麼幸運了。2019年12月甫公告發行公司債31億元，中華信評在今年1月就以未來短期舉債金額恐大增為由，將其信用評等下調至twA＋／twA－1。

至於5G標金第三高的台灣大哥大，則在1月21日發布重訊，董事會決議發行公司債，總額不會超過200億元。台灣之星、亞太電信，計畫透過私募普通股等方式來籌資。

499餘毒未解》電信業榮景不再，定存股光環失色

電信業最痛的莫過於4G削價競爭，499之亂重傷5家業者「ARPU值」，白話說就是客戶的月租費，2019年第一季各業者該值首度全面跌破500元，至今一蹶不振。更慘的還在後頭，中華電信代理發言人沈馥馥坦言，2020年上半年競爭猶存，恐怕還會往下掉，「我們雖然不主打499方案，但其他業者在市場上仍會推行銷活動，有時候需要『反擊』。」

舊傷未癒、新傷又來，電信業營運壓力前所未見，向來被股民視為「定存股」的電信三雄，未來真的有能力讓你年年穩定收息嗎？

從財報來看，各業者獲利不斷下滑，中華電信連3年衰退，台灣大哥大及遠傳電信已連4年下滑，除中華電信每股純益還有能力配發現金外，台灣大哥大、遠傳電信連續4年、7年，勒緊褲帶動用資本公積。

展望2020年，電信業前景恐怕一路看淡，連2年未達財測目標的中華電信，率先公布今年每股純益目標為3.99元至4.19元，可預期最差的狀況將創17年新低。至於遠傳電信及台灣大哥大，還得靜待2月19日與3月5日法說會公布。

到底電信股還值不值得投資？國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，5G標金過高是近期股價走弱的利空消息，但隨著今年各家業者陸續商轉，有望讓利空逐步轉多。他提醒，電信族群長期具高殖利率的特性，創造獲利穩定將是電信業未來的營運重點，適逢利空盡出、股價偏低，反而是投資人可留意的買點。

（作者／ 江星翰 本文出自2020.2.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）