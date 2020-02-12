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陸放寬復工條件 PCB、散熱族群反彈

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

美股持續創高、中國大陸各地陸續復工等利多刺激，台股今（12）日拉出連二紅，重登季線關卡，印刷電路板（PCB）、散熱兩大族群獲法人逢低回補，股價強勢演出，扛多頭大旗。

美聯準會（Fed）主席鮑爾樂觀看待美國經濟前景，激勵美股續揚，亞股同步上漲，台股今日在台積電、鴻海、大立光等蘋概三王領攻下，帶量突破季線，終場上漲110點，收在11,774點，成交值擴增至1,504億元。

中國大陸各地區力拚復工，傳出鴻海大陸產能2月底恢復50%，3月進一步達80%，加上蘋果軟板供應商台郡法說公布去年第4季獲利創佳績，激勵先前衝擊最大的PCB廠今日股價全面反攻，拉回幅度不小的散熱族群也展開彈升走勢。

法人今日強力回補PCB股，強鎖漲停的台郡獲外資、投信分別買超3,684張、1,772張，股價突破農曆年封關前高點，至於定穎、健鼎、富喬、華通、欣興、金像電、南電等，也都大漲超過4%。

生產據點多處於中國大陸的散熱廠，近日多在低檔打出底部，除元月營收逆勢創高的健策拉出連三紅，股價創235元反彈後高點外，雙鴻、超眾、動力-KY等今日也展開跌深反彈。

大型本國投顧認為，台股反彈至月線及季線附近，震盪將加劇，後市將偏向個股表現，強恆強個股多有基本面護體，但不少股票則只是跌深反彈，選股仍宜回歸基本面，在短線不確定因素仍未解決前，來回操作，汰弱留強為主。

群益投顧指出，台股中期型態仍然偏弱，月、季線死亡交叉壓力仍未解除，建議先以區間震盪格局觀察，需密切關注中國大陸企業開始復工後，群聚是否會對疫情蔓延有影響，操作上可多留意具籌碼面優勢個股搶短應對。

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