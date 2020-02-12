台股站上季線收漲110.15點 三大法人買超65.23億

台塑四寶對於第一季雖然修正看法，然而，市場還是看好長期復工後的塑化原料需求，反而在中國開工率偏低情況下，其餘的塑化原料廠反而間接受惠，今天台塑（1301）、台化（1326）漲幅都近1%，台塑化（6505）也是由黑翻紅。

2020-02-12 14:46