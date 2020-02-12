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台股站上季線收漲110.15點 三大法人買超65.23億
台股今(12)日開高走高，台積電領軍大漲，蘋概三王齊收紅，盤中一度衝達11,801.52點，終場以11,774.19點作收，上漲110.15點，成交量1,487.93億元，收復季線，三大法人買超65.23億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超61.68億元，投信買超4.96億元，自營商賣超（合計）1.42億元，其中自營商（自行買賣）買超10.69億元，自營商（避險）賣超12.11億元。
台股今日以11,693.4點開高，台積電領軍，終場收335元，漲幅1.06%，鴻海收85.5元，大立光收4,840元，權值股領軍下順利站上季線，終場收11,774.19點，漲幅0.94%。
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