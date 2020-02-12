亞股未受疫情衝擊 匯率債市穩定

亞洲股市不受疫情打擊！韓股Kospi指數上漲0.2%，澳股S&P／ASX 200指數上漲0.3%，反映了投資者對政策奧援的信心。對沖基金總裁雷·達利奧表示，由於預料疫情爆發只會讓股市短期波動，最近一些投資者的信心開始恢復增強，投資情緒有所改善。

日股方面，Topix指數變化不大（截至東京時間上午9:05）。美國標普500指數期貨持平。空頭則繼續通過美國ETF（指數型證券投資信託基金）押注中國股市。

貨幣、債券穩定

根據《雅虎財經》報導，貨幣方面，日圓兌美元持穩於109.82。離岸人民幣兌美元匯率持平於每美元6.9680。歐元買入1.0916美元，幾乎沒有變化。

債券方面，10年期美國國債的收益率保持在1.60%。債券持有損失不大，反映當前信用風險相對穩定。澳洲的10年期國債收益率上升3個基點，至1.05%。西德州中質原油上漲0.3%至每桶50.12美元。比特幣保持在10,000美元以上。黃金仍維持每盎司1,567.53美元。

澳股、韓股攀升

根據《彭博社》報導，在澳洲最大銀行的盈利和債券收益率上升後，澳洲股市上漲。日本股市假期後重開的早盤呈現震盪。韓國股市攀升，擺脫失業率意外上升的窘境。標準普爾500指數11日收盤在高點創新紀錄。

核心消費者價格指數13日將發布，即衡量美國潛在通貨膨脹率的指標，預計1月份將增至0.2%，增速快於12月份。作為上個月簽署貿易協議中的一部分，中國和美國14日將降低了對數10億美元進口商品的關稅。

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