電子權值股領軍 台股大漲110.15點收11,774

新冠肺炎（武漢肺炎）確診病例趨緩，美股標普、NASDAQ昨日續創歷史新高，帶動台股今日以小漲開出後，在權值股台積電、鴻海、大立光、聯發科等領軍下，多頭氣勢旺盛，盤中一舉攻下11,700點大關，並一度躍過11,800點大關，惟尾盤有小幅賣壓，漲幅略為收斂，終場以11,774.19點作收，指數大漲110.15點，成交量1487.9億元，站穩季線。

由於新冠肺炎確診病例持續下降，加上中國傳染病學專家鍾南山表示，疫情將於4月終結，帶動美股道瓊昨夜盤中一度突破歷史新高；惟美國聯邦委員會展開反壟斷調查，衝擊尖牙股FAANG表現，拖累整體股市漲幅收斂，不過標普與那指仍連兩日創下歷史新高。而亞洲主要股市今日也漲多跌少，日、港股開高走揚0.5%，台股開高走高近0.9%，陸股開低翻紅小漲，韓股則開高震盪翻黑小跌。

觀察台灣50成分股今日盤中表現，聯發科、大立光開高走揚逾2.4%，鴻海走揚逾1.5%，台積電也有逾1%的漲幅，成為今日的多頭司令，另如日月光投控、國巨、可成、研華、台達電皆有逾1%的漲幅;金融族群部分，富邦金走揚逾1%，其餘也多呈現小漲;傳產族群部分，包括正新、台灣高鐵、台泥、台塑、台化等也呈現同步走揚。

投顧法人表示，美股標普及NASDAQ續創歷史新高、且台股昨日也重新站回11,600關卡，加上新冠肺炎疫情目前無惡化趨勢，以及中國復工狀況漸入佳境，整體情況逐漸往有利方向發展。考量全球股市都逐漸收復原先跌幅，僅有台股超跌，股價明顯低估，建議逢低擇優佈局，在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。