快訊

武漢肺炎疫情「強行降溫」？中國確診通報連日下降20%

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

電子權值股領軍 台股大漲110.15點收11,774

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導

新冠肺炎（武漢肺炎）確診病例趨緩，美股標普、NASDAQ昨日續創歷史新高，帶動台股今日以小漲開出後，在權值股台積電、鴻海、大立光、聯發科等領軍下，多頭氣勢旺盛，盤中一舉攻下11,700點大關，並一度躍過11,800點大關，惟尾盤有小幅賣壓，漲幅略為收斂，終場以11,774.19點作收，指數大漲110.15點，成交量1487.9億元，站穩季線。

由於新冠肺炎確診病例持續下降，加上中國傳染病學專家鍾南山表示，疫情將於4月終結，帶動美股道瓊昨夜盤中一度突破歷史新高；惟美國聯邦委員會展開反壟斷調查，衝擊尖牙股FAANG表現，拖累整體股市漲幅收斂，不過標普與那指仍連兩日創下歷史新高。而亞洲主要股市今日也漲多跌少，日、港股開高走揚0.5%，台股開高走高近0.9%，陸股開低翻紅小漲，韓股則開高震盪翻黑小跌。

觀察台灣50成分股今日盤中表現，聯發科、大立光開高走揚逾2.4%，鴻海走揚逾1.5%，台積電也有逾1%的漲幅，成為今日的多頭司令，另如日月光投控、國巨、可成、研華、台達電皆有逾1%的漲幅;金融族群部分，富邦金走揚逾1%，其餘也多呈現小漲;傳產族群部分，包括正新、台灣高鐵、台泥、台塑、台化等也呈現同步走揚。

投顧法人表示，美股標普及NASDAQ續創歷史新高、且台股昨日也重新站回11,600關卡，加上新冠肺炎疫情目前無惡化趨勢，以及中國復工狀況漸入佳境，整體情況逐漸往有利方向發展。考量全球股市都逐漸收復原先跌幅，僅有台股超跌，股價明顯低估，建議逢低擇優佈局，在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。

台股 肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新冠肺炎疫情延燒 六輕今贈雲縣府17噸漂白水消毒

蘋概三王帶頭衝 台股漲逾百點季線在望

標普、那指締新猷 台股開高早盤攻克11,700點大關

台積電ADR大漲 台股指數蓄勢重回季線

相關新聞

鍾南山估新冠肺炎4月結束 觀光類股受災戶帶頭反彈

中國大陸傳染病學專家鍾南山提出最新評估指出，新冠肺炎疫情將於本月在中國達到高峰，可能4月就會結束，帶動本波受疫情影響甚深...

恐懼時刻「撿便宜」 投資人如何搶先布局？6大類潛力股報你知！

受新冠肺炎衝擊影響，全球股市慘跌，疫情蔓延時看似是「撿便宜」時刻，而台股布局找買點，該關注哪些重點族群及觀察指標，一次搶先讓你知道。

防疫概念股杏一發可轉債 明起競拍底價102元

杏一（4175）發行國內第二次無擔保可轉換公司債，發行總面額為3億元，每張發行面額10萬元整，共計發行3,000張。競拍...

光寶看好中南美製造業 鎖定紡織、製鞋、汽車商機

光寶科（2301）長期深耕中、南美洲汽車照明、路燈與戶外照明，兩年前更擴張墨西哥工廠增加產能規模，看好中南美洲製造業飛快...

創意看好AI及5G市況 今年營收估雙位數成長

矽智財廠創意電子（3443）去年業績較前一年大幅下滑35.9%之後，對於今年營運，創意預估，今年第1季仍將受淡季效應影響...

杏一發行可轉換公司債 13日起競拍102元起標

新春活動激發買氣，杏一醫療1月營收達新台幣4.69億元，年增5.05%，杏一將由國泰證券主辦發行國內第二次無擔保可轉換公...

台積電季資本支出刷新紀錄 供應鏈齊沾光

台積電（2330）董事會核准去年第4季股息及今年的季度資本支出等，且預計在國內市場募集無擔保普通公司債，作為支應產能擴充...

PA元月業績表現佳 法人唱旺後市

PA族群元月業績，除穩懋（3105）因VCSEL出貨旺季結束，營收較上月出現雙位數下滑外，全新以及宏捷科不受工作天數影響...

標普、那指締新猷 台股開高早盤攻克11,700點大關

新冠肺炎（武漢肺炎）確診病例趨緩，美股標普、那斯達克指數續創歷史新高，帶動台股今（12）日以11,693.40點、上漲2...

台積電ADR大漲 台股指數蓄勢重回季線

市場對武漢肺炎疫情衝擊疑慮降低，美股也以科技股為首出現上漲走勢，台積電ADR漲幅達2.88%，分析師表示，台股有機會重回...

就市論勢／高殖利率股 穩中求勝

美股在製造業、服務業PMI及就業狀況持續轉佳等利多加持下，四大指數依舊屹立不搖，周一S&P500、Nasdaq更是再創歷史新高。有了美股的拉抬激勵，周二亞股普遍走堅，化解了武漢肺炎疫情不斷升高之壓力。

電子三族群 多頭主力

美股再創新高激勵台股昨（11）日收復5、10日線關卡，盤面上，功率放大器（PA）、銅箔基板（CCL）、CMOS影像感測器（CIS）等三大族群同步走強，穩懋（3105）等個股更創下本波反彈高點。

熱門新聞

台積去年配息9.5元 創歷史新高

新冠肺炎亂台股 這個族群投資人可逢低布局

遠雄、華擎、橘子1月營收耀眼　月增與年增超過三成

疫情衝擊 20家上市櫃1月營收確定來不及申報

電子三族群 多頭主力

PA元月業績表現佳 法人唱旺後市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。