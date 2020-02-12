快訊

武漢肺炎疫情「強行降溫」？中國確診通報連日下降20%

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

冠西電首檔競拍可轉債「冠西三」開始投標

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中國信託綜合證券主辦冠西電子（2466）發行有擔保可轉換公司債（24663），採競價拍賣方式承銷，今（12）日開始投標，競拍底標價為102元，每人最高得標張數合計不超過266張，投標期間為今（2020）年2月12日至14日三個營業日，預計今年2月18日開標、2月27日於櫃檯買賣中心掛牌。

「冠西三」由中國信託商業銀行擔保，共發行3,000張面額10萬元的債券，發行總面額為3億元，扣除依法承銷團保留自行認購340張，餘2,660張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率108%，轉換價格為38元。

可轉債為兼具股權及債權性質的有價證券，冠西電現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，以實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於到期滿三年，依面額10萬元賣回予發行公司，且這次由中國信託銀行擔保，對投資人相對有保障。

冠西電主要從事裝飾燈、光電元件及電子產品生產及銷售。裝飾燈產地設於印尼，在中美貿易戰下具成本優勢，今年預期美系客戶新訂單增加、自動化生產及新產品研發有成，將成為主要成長動能。光電元件則以光繼電器、光耦合器產品為主，客戶主要為國際大廠，獲利穩定；電子產品近期策略方向由OEM（代工生產）轉為ODM（委託設計代工），以具技術趨向、高獲利性產品為開發重點，預期下半年新業務將有較顯著的成果。

中長期發展方向，可留意冠西電在印尼蘇加武眉（Sukabumi）土地開發案，此開發案鄰近興建中的蘇加武眉機場、高速公路，加上該土地取得成本低，預期在基礎交通建設相繼完工下，冠西電業外將有評價利益認列，挹注公司獲利，為冠西電另一項成長動能。

中國信託證券致力推動最佳金融服務，2019年獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控一KY」，創下業界先例，帶動市場以競拍發行可轉債的趨勢。本次冠西電看中中信證券的卓越表現，選擇中信證券擔任本次可轉債之主辦承銷商，有別於以往以詢圈方式，「冠西三」改採競拍方式承銷，預期將持續帶動可轉債競拍之熱潮。

競拍 中國信託商業銀行
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

中信證券主辦冠西電首檔競拍可轉債 今起投標

防疫概念股杏一發可轉債 明起競拍底價102元

玉山要當信用卡二哥 Q1從中信搶發蘭城新月聯名卡

凌巨陸子公司深圳旭茂光電 下午正式復工

相關新聞

鍾南山估新冠肺炎4月結束 觀光類股受災戶帶頭反彈

中國大陸傳染病學專家鍾南山提出最新評估指出，新冠肺炎疫情將於本月在中國達到高峰，可能4月就會結束，帶動本波受疫情影響甚深...

恐懼時刻「撿便宜」 投資人如何搶先布局？6大類潛力股報你知！

受新冠肺炎衝擊影響，全球股市慘跌，疫情蔓延時看似是「撿便宜」時刻，而台股布局找買點，該關注哪些重點族群及觀察指標，一次搶先讓你知道。

防疫概念股杏一發可轉債 明起競拍底價102元

杏一（4175）發行國內第二次無擔保可轉換公司債，發行總面額為3億元，每張發行面額10萬元整，共計發行3,000張。競拍...

光寶看好中南美製造業 鎖定紡織、製鞋、汽車商機

光寶科（2301）長期深耕中、南美洲汽車照明、路燈與戶外照明，兩年前更擴張墨西哥工廠增加產能規模，看好中南美洲製造業飛快...

創意看好AI及5G市況 今年營收估雙位數成長

矽智財廠創意電子（3443）去年業績較前一年大幅下滑35.9%之後，對於今年營運，創意預估，今年第1季仍將受淡季效應影響...

杏一發行可轉換公司債 13日起競拍102元起標

新春活動激發買氣，杏一醫療1月營收達新台幣4.69億元，年增5.05%，杏一將由國泰證券主辦發行國內第二次無擔保可轉換公...

台積電季資本支出刷新紀錄 供應鏈齊沾光

台積電（2330）董事會核准去年第4季股息及今年的季度資本支出等，且預計在國內市場募集無擔保普通公司債，作為支應產能擴充...

PA元月業績表現佳 法人唱旺後市

PA族群元月業績，除穩懋（3105）因VCSEL出貨旺季結束，營收較上月出現雙位數下滑外，全新以及宏捷科不受工作天數影響...

標普、那指締新猷 台股開高早盤攻克11,700點大關

新冠肺炎（武漢肺炎）確診病例趨緩，美股標普、那斯達克指數續創歷史新高，帶動台股今（12）日以11,693.40點、上漲2...

台積電ADR大漲 台股指數蓄勢重回季線

市場對武漢肺炎疫情衝擊疑慮降低，美股也以科技股為首出現上漲走勢，台積電ADR漲幅達2.88%，分析師表示，台股有機會重回...

就市論勢／高殖利率股 穩中求勝

美股在製造業、服務業PMI及就業狀況持續轉佳等利多加持下，四大指數依舊屹立不搖，周一S&P500、Nasdaq更是再創歷史新高。有了美股的拉抬激勵，周二亞股普遍走堅，化解了武漢肺炎疫情不斷升高之壓力。

電子三族群 多頭主力

美股再創新高激勵台股昨（11）日收復5、10日線關卡，盤面上，功率放大器（PA）、銅箔基板（CCL）、CMOS影像感測器（CIS）等三大族群同步走強，穩懋（3105）等個股更創下本波反彈高點。

熱門新聞

台積去年配息9.5元 創歷史新高

新冠肺炎亂台股 這個族群投資人可逢低布局

遠雄、華擎、橘子1月營收耀眼　月增與年增超過三成

疫情衝擊 20家上市櫃1月營收確定來不及申報

電子三族群 多頭主力

PA元月業績表現佳 法人唱旺後市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。