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鍾南山估新冠肺炎4月結束 觀光類股受災戶帶頭反彈

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
武漢肺炎重創觀光業。 聯合報系資料照

中國大陸傳染病學專家鍾南山提出最新評估指出，新冠肺炎疫情將於本月在中國達到高峰，可能4月就會結束，帶動本波受疫情影響甚深的觀光股展開報復性反彈，買盤點火受災股美食-KY（2723）、六角（2732），其中美食-KY盤中站回百元大關，股價來到104元，漲幅達7%，六角盤中來到168元，漲幅逾5%。另外，王品（2727）盤中來到69.2元，漲幅亦有3%。

上市觀光類股指數今日在多檔指標股的發動下，展開反彈行情，指數盤中來到88.48點，漲幅達2%，盤中漲幅居上市傳產股之冠。法人表示，觀光股今日買盤主要在有中概色彩的餐飲股上著墨，可見市場對疫情的發展已不若先前悲觀，若疫情能順利獲得控制，則伴隨最壞的時間點已過，受災股股價可望有一波反彈。不過，後市仍要留意中國大陸各地商場復工情況，才有利在中國布局的餐飲產業逐漸回到正軌。

美食-KY表示，大陸市場1月中上旬同店銷售仍是正成長，但農曆年假期開始後，則因配合各地防治工作，無法開業的門市明顯多於往年，營業額也較去年減少。公司表示，雖無法預測2月後各地市場恢復速度，但已與外賣平台合作，試行「無接觸配送」，最大程度把關門市同仁、外賣工作人員、及消費者的健康。雖大陸市場受到春節期間防疫措施影響，造成元月營收衰退，但美國與台灣市場合計，則受惠新開門市及春節買氣，寫下7個月來最快速的成長。

六角表示，受到新型冠狀病毒疫情影響，1月份公司持股近六成的杭州瑞里配合當地政府防疫政策，約一半加盟門市延後開業，不過，杭州瑞里約占合併營收比重約25％，且延後開業門市以加盟為主，2月因遵守地方主管機關規定，部份地區延後復工並全力配合防疫，後續仍將觀察中國疫情是否降溫。

六角表示，若以最嚴峻狀況估計，倘若杭州瑞里在中國境內全部加盟店受疫情影響而未能營業，帳面現金仍可支應60個月以上的營運周轉期，反觀近年其他中國竄起的手搖茶飲同業，面臨疫情影響，恐發生資金斷鍊問題，預計市場將進行大規模汰弱留強，半數以上手搖飲品牌將面臨淘汰賽。

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