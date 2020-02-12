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光寶看好中南美製造業 鎖定紡織、製鞋、汽車商機

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

光寶科（2301）長期深耕中、南美洲汽車照明、路燈與戶外照明，兩年前更擴張墨西哥工廠增加產能規模，看好中南美洲製造業飛快發展，光寶科工業自動化鎖定紡織、製鞋、汽車製造三大產業商機，期待中南美洲區域點火整體工控事業的營運成長。

光寶科工業自動化事業部總經理鄭智峰博士說：「秉持對全球客戶的承諾，光寶工業自動化今年持續擴張經銷商網絡，繼2019年成功切入美國市場，並布局印度、土耳其、阿根廷、巴西地區，更希望深耕中南美洲，鋪建更完整的全球售前與售後服務版圖。未來，期待北美客戶將光寶墨西哥作為對接北美的中繼站，透過直接自墨西哥運送產品，加快商品運送時間，靈活應對客戶需求。」

光寶科表示，墨西哥國際製造工業展（EXPO Manufactura 2020）自1996年創辦，今年邁入第24屆，為墨西哥和中南美洲歷史最為悠久的機床及各種工業製造設備的展覽會，預計吸引1.3萬全球專業訪客參與；展會舉辦地蒙特雷市屬於鈕瓦萊昂州，位於墨西哥北部，與美國相鄰，是墨西哥最重要的工業生產中心，絕大多數汽車和汽車零部件生產廠皆座落於此。

光寶科指出，今年由高性價比的變頻器系列參展，光寶工業自動化變頻器EVO 8000S的進階版本首次亮相，進階版本支援功率擴增至110kw，實現高達200%的啟動轉矩，支持工業總線EtherCAT，期待滿足當地紡織業的需要。

光寶科表示，工業自動化預期由台灣與中國紮根，以整合工業變頻器、伺服系統、人機介面、運動控制器的一站式方案，持續拓展版圖達美國、歐洲、東南亞等國，更希望打開中南美洲市場。

光寶科 墨西哥
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