創意看好AI及5G市況 今年營收估雙位數成長

矽智財廠創意電子（3443）去年業績較前一年大幅下滑35.9%之後，對於今年營運，創意預估，今年第1季仍將受淡季效應影響持續下滑，不過，全年在人工智慧（AI）、5G與高效運算相關業務可望成長下，該公司預期，今年全年營運將重新回到成長軌道，全年營收可望具雙位數成長。

創意去年第4季單季毛利率32.8%，相較去年第3季減少1.3個百分點，單季稅後純益為2.75億，較上一季增加170%，單季每股稅後純益2.06元。

創意去年全年累計營收107.1億元、年減少20.4%，全年毛利率33%，相較2018年增加4.2個百分點，營益率6.5%，相較2018年減少1.6個百分點，全年稅後純益為6.33億元，較前一年大幅減少35.9%，去年每股稅後純益為4.37元。

創意去年營運下滑，主要是因為比特幣挖礦機業務，去年幾乎已沒有接單，而前一年，該項產品仍對創意有約一至二成的營運貢獻，再加上，去年美中貿易戰也影響創意接單情況，因此，去年對創意來說，在NRE（委託設計）、Turnkey（量產）營收皆減少。

對於今年第1季營運，總經理陳超乾表示，受到電子產業傳統淡季影響，第1季營收預計將較上季呈現雙位數減少，其中量產營收為個位數下滑，主要因消費性產品季節性調整，NRE營收則為兩位數下滑，毛利率及營益率也將下滑。

此外，以全年來看，陳超乾則表示，整體產業面並不看淡，全年展望和台積電大致相同，主要營運成長動能為來自高速運算、AI（人工智慧）以及網路運算，陳超乾進一步指出，今年許多AI、5G、HPC 案件陸續進入設計定案 （Tape out）、量產階段，以先進製程的案件來看，去年設計定案數量僅3個，今年則預估會有11個，成長情況相當明顯，其中有3個是7奈米、8個為12奈米與16奈米，今年創意的營收可望有雙位數成長。