防疫概念股杏一發可轉債 明起競拍底價102元

杏一（4175）發行國內第二次無擔保可轉換公司債，發行總面額為3億元，每張發行面額10萬元整，共計發行3,000張。競拍底標價為102元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過255張，單一投標人最高得標張數合計不超過255張，投標期間為2月13日、2月14日及2月17日三個營業日，開標日為2月19日。

此次可轉換公司債之轉換溢價率為105.03%，轉換價格訂為77.3元，預計於109年3月2日於櫃檯買賣中心掛牌，發行期間為五年，並設計滿三年可依面額之100.75%賣回予發行公司。

杏一目前在兩岸門市已達269家並擁有21座商場營運，且毛利率超過三成，優於同業水準。

杏一公告1月合併營收4.69億元，年增5.05%，亦創歷年同期新高，去年營收高達53.1億元，年增14.34％，亦是歷史新高，法人估，杏一去年EPS約有5元水準，從過往的股利配發率約70-80%左右估算，且發放以現金股息為主，預估股利可發放3.5-4元，目前殖利率在4.9%-5.6%之間。

近期因應新冠肺炎疫情不斷升溫，各地疫情逐漸發酵，已造成全球恐慌；杏一表示，門市除了口罩、耳溫槍銷售大增之外，抗菌抗病毒類產品，像是酒精、濕紙巾、乾洗手等，也是供不應求，此波防疫之戰，意外帶進門市大量人潮，營運亦因此受惠。

此外，為因應未來的門市擴增及電商的快速成長，杏一已投資約14億元，並即將於今年第二季正式啟用智慧物流中心，吞吐量可滿足450間的門市需求，顯示公司已對中長期計劃做足準備，並有助營收持續衝高。