台積電季資本支出刷新紀錄 供應鏈齊沾光

台積電（2330）董事會核准去年第4季股息及今年的季度資本支出等，且預計在國內市場募集無擔保普通公司債，作為支應產能擴充及研發費用等，法人看好供應鏈大單在望，今（12）日股價上漲同慶，信紘科盤中漲幅6.78%，京鼎漲幅也達4.82%。

台積電董事會准資本預算約美金67.42億元（約新台幣2,009.15億元），相關資本支出將作為廠房興建及廠務設施工程；建置及升級先進製程產能；建置特殊製程產能；建置先進封裝產能；及今年第2季研發資本預算與經常性資本預算等。

台積電單季資本支出預算創下紀錄，半導體設備廠等供應鏈將受惠，法人看好家登、帆宣、信紘科、漢唐、弘塑、訊得、京鼎等大單在望；台積電大量導入EUV製程，帶旺家登EUV光罩傳送盒出貨；帆宣同樣受惠於台積電在5奈米、7奈米產能擴充，及南科3奈米廠的興建。

信紘科製程機能水供應系統獲得台積電5奈米製程Golden認證，製程特殊廢液處理系統也打入台積電供應鏈，在台積電擴產下營運持續受惠。

台積電今日股價開高走高，盤中衝達335元，供應鏈也上是上漲表態，信紘科以76.5元開高，一度拉至77.4元，盤中漲幅6.78%；京鼎以177.5元開高，一度拉升至186.5元，盤中漲幅4.82%；訊得以70.2元開高，一度拉升至72.7元，盤中漲幅3.02%；另外，弘塑、漢唐、帆宣等也是上漲。