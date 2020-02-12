快訊

新冠肺炎疫情延燒 星宇航空宿霧線延至7月1日開航

史上首例！ 今年大學指考延到7月3至5日舉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PA元月業績表現佳 法人唱旺後市

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

PA族群元月業績，除穩懋（3105）因VCSEL出貨旺季結束，營收較上月出現雙位數下滑外，全新以及宏捷科不受工作天數影響，營收表現強勁，三家公司營收的年成長幅度皆在五成以上，法人機構持續看好穩懋、宏捷科以及全新後市營運前景。

法人機構表示，全新1月營收年增52%、月減3.63%，營運表現不受春節長假影響，主要是間接受惠於中國大陸去美化、二線廠取代一線廠的趨勢，以及VCSEL客戶數增加，業績開始出現明顯成長，加上主要客戶穩懋、宏捷科也受惠於大陸去美化性應，皆進行產能擴充，幅度分別為穩懋14%、宏捷科100%下，全新業績可望受惠，加上VCSEL出貨量提升，因此，預估全新今年營收成長有望近三成。

穩懋1月營收年成長60.5%、月減12%，較上月出現明顯下滑主因在於工作天數以及VCSEL出貨旺季結束所致，展望後市，無論是在光電領域、5G基礎建設以及手機、Wi-Fi 6的發展趨勢，皆有利穩懋營運，加上大陸去美化的趨勢，業績成長力道可望增強。

宏捷科1月營收年成長138%、月增0.82%，營運表現不受春節長假影響，主要受惠於大陸去美化、二線廠取代一線廠的趨勢，業績開始出現明顯成長。

目前宏捷科有效月產能已由去年上半年的8,000片，藉由去瓶頸工程，月產能提高至8,000~10,000片，並希望第2季月產能再提高至1.2萬片，新廠產能預計於年底開出，屆時可望再增加4,000片產能。

宏捷科計畫辦理1億元現增，以因應新廠擴建資金需求，每股價格為75元，現增認購基準日為2月18日、最後過戶日為2月13日。

營收 宏捷科 穩懋
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

陸開工條件變寬 宏捷科股價跳空站上季線

穩懋、智原 認購聚光

電子三族群 多頭主力

客戶陸續復工 PA三雄重啟漲勢

相關新聞

防疫概念股杏一發可轉債 明起競拍底價102元

杏一（4175）發行國內第二次無擔保可轉換公司債，發行總面額為3億元，每張發行面額10萬元整，共計發行3,000張。競拍...

標普、那指締新猷 台股開高早盤攻克11,700點大關

新冠肺炎（武漢肺炎）確診病例趨緩，美股標普、那斯達克指數續創歷史新高，帶動台股今（12）日以11,693.40點、上漲2...

台積電ADR大漲 台股指數蓄勢重回季線

市場對武漢肺炎疫情衝擊疑慮降低，美股也以科技股為首出現上漲走勢，台積電ADR漲幅達2.88%，分析師表示，台股有機會重回...

光寶看好中南美製造業 鎖定紡織、製鞋、汽車商機

光寶科（2301）長期深耕中、南美洲汽車照明、路燈與戶外照明，兩年前更擴張墨西哥工廠增加產能規模，看好中南美洲製造業飛快...

創意看好AI及5G市況 今年營收估雙位數成長

矽智財廠創意電子（3443）去年業績較前一年大幅下滑35.9%之後，對於今年營運，創意預估，今年第1季仍將受淡季效應影響...

杏一發行可轉換公司債 13日起競拍102元起標

新春活動激發買氣，杏一醫療1月營收達新台幣4.69億元，年增5.05%，杏一將由國泰證券主辦發行國內第二次無擔保可轉換公...

台積電季資本支出刷新紀錄 供應鏈齊沾光

台積電（2330）董事會核准去年第4季股息及今年的季度資本支出等，且預計在國內市場募集無擔保普通公司債，作為支應產能擴充...

PA元月業績表現佳 法人唱旺後市

PA族群元月業績，除穩懋（3105）因VCSEL出貨旺季結束，營收較上月出現雙位數下滑外，全新以及宏捷科不受工作天數影響...

就市論勢／高殖利率股 穩中求勝

美股在製造業、服務業PMI及就業狀況持續轉佳等利多加持下，四大指數依舊屹立不搖，周一S&P500、Nasdaq更是再創歷史新高。有了美股的拉抬激勵，周二亞股普遍走堅，化解了武漢肺炎疫情不斷升高之壓力。

電子三族群 多頭主力

美股再創新高激勵台股昨（11）日收復5、10日線關卡，盤面上，功率放大器（PA）、銅箔基板（CCL）、CMOS影像感測器（CIS）等三大族群同步走強，穩懋（3105）等個股更創下本波反彈高點。

業績雙增股 抗震指標

元月營收密集出爐，上市櫃公司營運備受矚目。截至昨（11）日為止，遠雄（5522）、華擎、橘子等，今年1月營收的月增率與年增率齊步大增超過三成，這些「業績成長股」可望躍居盤面抗震指標。

新冠肺炎亂台股 這個族群投資人可逢低布局

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響加劇，台股開年後轉為震盪整理，法人指出，從SARS經驗來看，台股加權指數在疫情期間最大跌幅近兩成，但在疫情和緩後六個月反彈逾...

熱門新聞

台積去年配息9.5元 創歷史新高

新冠肺炎亂台股 這個族群投資人可逢低布局

新冠肺炎疫情燒、恐慌指數(VIX)卻跟上次SARS有差別 謝金河深感疑惑

疫情衝擊 20家上市櫃1月營收確定來不及申報

外資買盤敲進 15檔列隊

台積電董事會核准去年Q4股息2.5元 6/18除息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。