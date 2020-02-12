PA元月業績表現佳 法人唱旺後市

PA族群元月業績，除穩懋（3105）因VCSEL出貨旺季結束，營收較上月出現雙位數下滑外，全新以及宏捷科不受工作天數影響，營收表現強勁，三家公司營收的年成長幅度皆在五成以上，法人機構持續看好穩懋、宏捷科以及全新後市營運前景。

法人機構表示，全新1月營收年增52%、月減3.63%，營運表現不受春節長假影響，主要是間接受惠於中國大陸去美化、二線廠取代一線廠的趨勢，以及VCSEL客戶數增加，業績開始出現明顯成長，加上主要客戶穩懋、宏捷科也受惠於大陸去美化性應，皆進行產能擴充，幅度分別為穩懋14%、宏捷科100%下，全新業績可望受惠，加上VCSEL出貨量提升，因此，預估全新今年營收成長有望近三成。

穩懋1月營收年成長60.5%、月減12%，較上月出現明顯下滑主因在於工作天數以及VCSEL出貨旺季結束所致，展望後市，無論是在光電領域、5G基礎建設以及手機、Wi-Fi 6的發展趨勢，皆有利穩懋營運，加上大陸去美化的趨勢，業績成長力道可望增強。

宏捷科1月營收年成長138%、月增0.82%，營運表現不受春節長假影響，主要受惠於大陸去美化、二線廠取代一線廠的趨勢，業績開始出現明顯成長。

目前宏捷科有效月產能已由去年上半年的8,000片，藉由去瓶頸工程，月產能提高至8,000~10,000片，並希望第2季月產能再提高至1.2萬片，新廠產能預計於年底開出，屆時可望再增加4,000片產能。

宏捷科計畫辦理1億元現增，以因應新廠擴建資金需求，每股價格為75元，現增認購基準日為2月18日、最後過戶日為2月13日。