標普、那指締新猷 台股開高早盤攻克11,700點大關

新冠肺炎（武漢肺炎）確診病例趨緩，美股標普、那斯達克指數續創歷史新高，帶動台股今（12）日以11,693.40點、上漲29.36點開出後，在權值股大立光（3008）、聯發科等領軍下，多頭氣勢旺盛，指數漲幅隨即擴大，並攻克11,700點大關，早盤上漲逾80點。

新台幣昨日盤中升至29字頭價位，可惜終場仍以30.068元價位作收，升值3.4分

新冠肺炎確診病例持續下降，加上中國傳染病學專家鍾南山表示，疫情將於4月終結，帶動道瓊早盤一度上漲近140點，突破歷史新高；不過，美國聯邦委員會展開反壟斷調查，衝擊尖牙股FAANG表現，拖累整體股市漲幅收斂，終場四大指數漲多跌少，標普500與那指仍連兩日創下歷史新高。

道瓊工業指數終場下跌0.47點，或0.002%，收在29,276點；標普500指數上漲5.65點，或0.16%，收在3,357.75點；那斯達克指數上漲10.55點，或0.10%，收在9,638.94點；費半指數上漲38.28點，或2.02%，收在1,931.07點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超13.35億元。其中外資賣超6.85億元，投信買超7.25億元，自營商買超12.94億元。

資券變化方面，融資增3.3億元，融資餘額為1,322.73億元，融劵減1.03萬張，融券餘額為69.56萬張。外資台指期部位，多單減碼1,011口，淨多單部位34,889口，借券賣出金額為26.4億元。

投顧法人表示，美股標普及那斯達克續創歷史新高、且台股昨日也重新站回11,600關卡，加上新冠肺炎疫情目前無惡化趨勢，以及中國復工狀況漸入佳境，整體情況逐漸往有利方向發展。

考量全球股市都逐漸收復原先跌幅，僅有台股超跌，股價明顯低估，建議逢低擇優佈局。在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。