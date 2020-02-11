疫情衝擊 20家上市櫃1月營收確定來不及申報

疫情擴散，金管會今（11）日表示，到目前為止，已有20家上市櫃公司今年1月營收確定無法如期在15日前申報。

因應疫情，金管會上周宣布，公開發行公司今年1月份營運情形的公告申報期限，從原本的2月10日延長到2月15日；營運情形包括合併營業收入額、資金貸與及背書保證金額、從事衍生性商品交易的情形。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，到2月11日上午11點止，已申報1月營收的上市櫃公司家數有1,261家，占全部應申報家數1,715的74%。

換言之，尚未申報家數仍有454家。蔡麗玲表示，根據目前請證交所及櫃買中心問卷了解情況，上市櫃公司有20家確定來不及在15日前申報，尚未回覆或回覆不確定的則有48家，其餘都可以如期在15日前申報。

蔡麗玲說，由於目前還在申報期限中，金管會會持續了解，公司若確定來不及，可以檢具理由申請展延；至於可以延多久？她說，要看個案原因，一般申請展延都不會太久。

至於1月營收無法如期申報的原因，蔡麗玲表示，大部分都是因當地政府限制外地員工回到工作崗位。