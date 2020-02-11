遠雄、華擎、橘子1月營收耀眼　月增與年增超過三成

元月營收密集出爐，上市櫃公司營運表現備受矚目；截至11日為止，遠雄（5522）、華擎、橘子等，今年1月營收的月增率與年增率齊步大增超過三成，這些業績成長股可望躍居盤面抗震指標，擷取盤面目光。

台股11日跟隨美股，走出反彈行情，其中又以電子類股表現最為亮眼，終場在反彈行情維持之下，收在相對高點，指數收11,664點，上漲89點，成交量1,207億元。

另外，現階段時序邁入2月初後，台股也正值1月營收的密集公布期，上市櫃公司接續發布營收，產業淡旺季變化是否連動影響出貨表現，進而牽動營收消長，也備受市場關注。

台新投顧副總黃文清表示，現階段在台股盤勢多空未明下，投資人應回歸基本面來選股，目前因1月營收接續公布，法說會也接續召開，另外，去年年報也將邁入公布高峰，上述變數均將受到市場關注。

現階段大盤指數短線預期將呈現劇烈震盪格局，未來影響台股的觀察重點，在於國際股市表現，以及各公司的營收數字等。

就基本面來看，大型電子股如半導體及TFT等，景氣回升態勢沒有改變，預計在營收陸續公布完畢後，法人資金年後仍有機會陸續回籠。

根據統計，截至昨天止，在已公布1月營收的個股中，計有13檔，無論是營收月增率、或年增率均向上成長超過三成，主要分布在光電、電腦週邊、零組件等電子股，傳產則有生技、營建、觀光、文創等。

觀察1月營收月增率，以東捷資訊月增173.5%最耀眼，嘉威月增112.4%、旭富月增106.6%；另外，中環、勝品、橘子、遠雄、漢來美食、海韻電等，營收也都較上月成長三成五以上。

進一步分析1月營收年增率，則以嘉威年增11,991.1%最佳，國光生年增2,588.4%、愛山林年增201.5%；其他1月營收年增超過四成的個股，還包括遠雄、瓦城、海韻電、旭富、東捷資訊、華擎、中環等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，1月營收年增率與月增率同步大幅成長的個股，股價表現可望相對抗震，這些具有業績題材支撐的族群，未來在大盤多頭持續反攻時，將扮演攻擊重心。

至於操作上，短線投資人因盤勢重挫後買盤將顯保守，但趨勢看好的產業族群，成長性可望優於整體經濟，選股仍是致勝關鍵；在1月營收陸續公布的同時，盤勢短期的焦點，仍將以業績成長股為主軸。