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台積電董事會核准去年Q4股息2.5元 6/18除息

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖／聯合報系資料照片 台積電(2330)今 (11)日召開董事會，核准去年財報。

台積電(2330)今 (11)日召開董事會，核准去年財報，每股純益13.32元，核准配發去年第4季每股現金股利2.5元，普通股配息基準日為6月24日，除息交易日為6月18日，預計7月16日發放股利；股東會預計6月9日召開，將增選一名獨立董事，董事會並同意提名海英俊為獨立董事候選人。

台積電董事會決議，核准2019年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為1 兆699.9 億9元，稅後淨利3,452.6億元，每股純益13.32 元。

核准配發2019年第4季每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日訂定為2020年6月24日，除息交易日則為6月18日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，即自6月20日起至6月24日止，停止普通股股票過戶，並在7月16日發放。

台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日也是6月18日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為6月19日。

台積電董事會核准2019年員工現金獎金與現金酬勞總計約463.31億元，其中員工現金獎金約231.65億元，已在每季季後發放，現金酬勞約231.65億元將於今年7月發放。

另外，台積電董事會准資本預算約美金67.42億元（約新台幣2,009.15億元），內容包括：1. 廠房興建及廠務設施工程；2. 建置及升級先進製程產能；3. 建置特殊製程產能；4. 建置先進封裝產能；5. 2020 年第2季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會同時核准在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求，資金額度不超過新台幣600 億元（約美金20億元）。

台積電表示，董事會核准召集2020 年股東常會，訂於6 月9 日上午9時舉行，會中將增選一名獨立董事。董事會並同意提名海英俊為獨立董事候選人；同時也核准任命海英俊為台積公司薪酬委員會委員，自2020 年2 月11 日起生效，海英俊現任台達電董事長。

台積電 海英俊
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