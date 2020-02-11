台股反彈 權證市場加溫

台股今（11）日在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情暫獲控制，美股包括S&P 500、那斯達克指數創新高帶動下，終場指數上漲89點、以11,664點做收；隨現貨市場大漲，權證市場也見帶量增溫，其中，連結台積電的台積電永昌96購02（050100）為最熱門的權證。

台股今日以高盤開出，權王台積電率先回補開紅盤日的超大缺口，持續帶動指數上揚，不過，主要買盤還是集中在中小型股，尤其被動元件族群表現強勢維繫人氣；分析師認為，台股此次受系統性風險，大盤直接回測半年線，而後在11,365點及11,393點形成島狀缺口，目前為止缺口皆未被回補，多頭算是穩住陣腳，但由於月線還在下彎，而且即將下穿季線，上檔壓力不輕，進出切忌追高殺低。

權證市場方面，隨現貨市場反彈，市場人氣也跟著逐漸回流，整體市場量能較前一日略增為29.6億元，占大盤比重為1.91%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為26.21億元，認售權證成交金額為3.32億元，認購權證成交金額占總成交金額88.78%；認購、認售比值為7.91倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電永昌96購02，成交金額為1,152萬元；認售排名第一的也是連結台積電，為台積電元富97售04（06193P），成交金額為615萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，有5檔為連結台積電，其中，4檔認購、1檔認售，顯示市場已過度集中在單一個股上，分析師認為，若狀況持續，容易引起盤勢震盪。