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美股創高激勵 台股上漲89點收11,664

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
美股創高激勵台股加權指數11日開高走高。 圖／聯合報系資料照片

美股創高激勵台股加權指數今（11）日開高走高，盤中漲點持續放大，最高來到11,678點，漲約百點，不過，尾盤遇到賣壓調節，壓縮漲點，終場上漲89.97點，收在11,664.04點，1,207.04億元，站上短期均線；櫃買指數今日也同步開高走高，漲1.4%，站上半年線。

昨日美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，科技股買盤帶動蘋果由黑翻紅、Amazon創新高的激勵下，標普500與那斯達克指數收盤再度創下歷史新高。

亞股今日維持強勢表現，激勵市場信心，日股休市，韓股、港股雙雙開高走高，上證、深證指數也震盪向上。

今日各類指數多呈現走揚，期、現貨同步走揚，加上今日新台幣強彈1.17角，重返29字，帶動加權指數反彈。

權值股今日領軍走揚，台積電、聯發科、鴻海、聯電、日月光投控等表現強勢，金融股的國泰金、富邦金、新光金亦有不錯表現。另外，被動元件、PCB族群亦走揚。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，中國已有超過80多個城市實施封閉式管理，北京、上海在昨日發布通告進入小區封閉式管理，更是增添恐慌感受。

法人認為，大盤暫時仍在半年線和季線間波動，疫情的後續發展與陸廠的復工情況成為最重要的影響因素。操作上，建議投資勿需過度反應，建議趁利空擇優布局，在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。

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