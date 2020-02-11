新冠肺炎疫情燒、恐慌指數(VIX)卻跟上次SARS有差別 謝金河深感疑惑

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續擴大，現在全球確診已超過四萬例，死亡人數來到1018例，而且疫情重創許多產業，包含觀光、科技都受傷慘重，隨著大陸北京、上海宣布半封城，很多公司復工之路延期或面臨不便，當地台商損失仍難以估計。

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，觀察這次新冠肺炎為投資市場所帶來的衝擊，有一部分反倒令他不解。他指出，在資本市場，恐慌指數（VIX）經常被拿來作為測試市場人心的指標，VIX愈高，全球股市就會大幅下跌。

然而此次新冠肺炎疫情死的人數已經比2003年SARS時期的744人還多，大家也覺得疫情的嚴重性會比SARS高出三到四倍，特別是中國幾乎到了全境封城的地步，上次SARS又急又猛，中國也沒有封城，照理來說這次這麼嚴重，「但VIX恐慌指數反映十分平淡。」

他還把2000年以來的恐慌指數拿出來比較，有兩次衝過40，一次是SARS，一次是金融海嘯，但這次新冠肺炎連20都沒有破。去年的中美貿易戰破局，VIX一度衝上25，現在全世界有80個國家以上宣布禁止中國人入境，再看停泊在橫濱外海的鑽石公主號，這個世界夠恐慌的，但是，VIX呈現的不是這樣。

謝說，到目前為止，歐美股市仍頻創新高，美國前五大市值企業（Apple、微軟、Amazon、Google及FB）表現也很不錯，「這次VIX的變化，我一直在想背後透露出的內涵是什麼？」