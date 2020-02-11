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新冠肺炎疫情燒、恐慌指數(VIX)卻跟上次SARS有差別 謝金河深感疑惑

聯合新聞網 / 綜合報導
2月11日，海南省第一例新冠肺炎確診兒童從海口市人民醫院治癒出院。這也是截至目前，海南省最小的確診病例治癒出院。入院時該患兒僅3個多月大，孩子的父母均為確診病例。圖為護士將治癒出院的女嬰抱出隔離區。 中新社

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續擴大，現在全球確診已超過四萬例，死亡人數來到1018例，而且疫情重創許多產業，包含觀光、科技都受傷慘重，隨著大陸北京、上海宣布半封城，很多公司復工之路延期或面臨不便，當地台商損失仍難以估計。

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，觀察這次新冠肺炎為投資市場所帶來的衝擊，有一部分反倒令他不解。他指出，在資本市場，恐慌指數（VIX）經常被拿來作為測試市場人心的指標，VIX愈高，全球股市就會大幅下跌。

然而此次新冠肺炎疫情死的人數已經比2003年SARS時期的744人還多，大家也覺得疫情的嚴重性會比SARS高出三到四倍，特別是中國幾乎到了全境封城的地步，上次SARS又急又猛，中國也沒有封城，照理來說這次這麼嚴重，「但VIX恐慌指數反映十分平淡。」

他還把2000年以來的恐慌指數拿出來比較，有兩次衝過40，一次是SARS，一次是金融海嘯，但這次新冠肺炎連20都沒有破。去年的中美貿易戰破局，VIX一度衝上25，現在全世界有80個國家以上宣布禁止中國人入境，再看停泊在橫濱外海的鑽石公主號，這個世界夠恐慌的，但是，VIX呈現的不是這樣。

謝說，到目前為止，歐美股市仍頻創新高，美國前五大市值企業（Apple、微軟、Amazon、Google及FB）表現也很不錯，「這次VIX的變化，我一直在想背後透露出的內涵是什麼？」

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武漢疫情蔓延 台積電未調整本季財測

台積電元月營收表現優於預期，雖然武漢肺炎疫情蔓延，全球警戒，不過因台積電訂單早已排定，法人預期台積電首季財報仍會達成財測目標，不會調整財測。但武漢疫情衝擊終端需求，台積電是否會調整全球半導體業景氣預估，成為市場關注焦點。

台股昨開低走高 後續觀察兩面向

中國大部分省份昨開工，但因疫情持續擴大，市場憂心供應鏈斷鏈，台股昨開低走高，其他亞股開盤也走跌，所幸午盤後賣壓趨緩跌幅收斂，而正式開工的陸股則走升。法人指出，後續應持續觀察兩大面向，包含疫情是否受到控制與大陸開工後供應鏈變化。

台股強震 蘋概三雄拉尾盤

新冠肺炎疫情延燒，亞洲股匯市昨（10）日開盤臉綠，台股一度大跌189點，但隨即見低接買盤進場，終場收斂為小跌38點。據了解，部分大型代操機構在台股開盤前已擬定進場策略，以目前疫情評估約3月底前見高峰，將以每周加碼5%~10%、依疫情變化調整進場速度，分階段布局不同產業，並以5G基建等族群備受青睞。

比特幣勁漲 概念股犀利

新冠肺炎肆虐，恐慌情緒再度催動比特幣行情重返1萬美元關卡，帶動台股相關概念股撼訊昨（10）日開盤直攻漲停板，映泰、麗臺也相繼大漲。

鈊象、寶雅營收創高 受關注

1月營收陸續公布，不畏農曆春節假期影響、營業天數銳減，鈊象、寶雅等營收仍創下單月歷史新高，引起市場矚目。法人提醒，除了疫情影響，考量季節性因素、產業性及投資氛圍，部分企業雖釋出營收創高佳音，然空手投資人不宜追高，持有者則可考慮逢高調節。

鴻海1月營收 大減32%

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，鴻海、和碩、英業達昨（10）日公布元月合併營收失色。鴻海、英業達月減幅度都超過三成，英業達更降至293.7億元，為近一年來低點；鴻海連續兩個月衰退，降至3,645.66億元；和碩失守千億元大關，降至956.5億元，月減25.7%。

投資熱門ETF 盯兩指標

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