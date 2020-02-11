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營收助攻 生技股雙美亮燈、訊映勁揚

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

買盤今（11）日鎖定元月營收表現亮眼的生技股，帶動雙美（4728）、商之器（8409）盤中股價亮燈漲停，另外，訊映（4155）、晶碩（6491）也見買盤著墨，訊映盤中股價來到34.15元，漲幅達7%，晶碩盤中來到150.5元，漲幅也逾4%。

雙美公告元月營收達0.75億元 ，年增152.64％，即便在農曆新年長假拉長、工作天數較少影響下，仍刷新同期新高紀錄。公司表示，主要是因先前積極加強醫師的培育計畫，效益逐步顯現，更多整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，創造旗下膠原蛋白植入劑的訂單需求穩步提升，此外，雙美今年持續專注研發增加產品線多元化，同步積極擴增Sunmax雙美膠原蛋白植入劑應用範圍的廣度，並開拓國際市場版圖。

雙美表示，雖然短期部分學術分享與行銷活動等相關群聚型活動因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延燒而暫時延期，且外出消費的人潮也有減緩之情況，但觀察多數愛美的消費者對於醫美保養的需求仍存在，評估對整體營運的影響並無外界想像來的大。

訊映公告1月合併營收1.48億元，年增66.02%，創下近期新高。訊映主要生產居家醫療用血糖機與拋棄式血糖測試片，受惠主要客戶訂單陸續回籠，加上去年新拿下醫材通路商製造訂單已在去年10月底開始出貨，也推出新品輔聽器，帶動營運成長。

營收 生技股
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台積電昨（10）日公布1月合併營收達1,036.83億元，創歷年同期新高，並且連續六個月站穩千億元大關，月增0.4%，年增率為32.8%。

新冠肺炎疫情燒、恐慌指數(VIX)卻跟上次SARS有差別 謝金河深感疑惑

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續擴大，現在全球確診已超過四萬例，死亡人數來到1018例，而且疫情重創許多產業，包含觀光、科技都受傷慘重，隨著大陸北京、上海宣布半封城，很多公司復工之路延期或面臨不便，當地台商損失仍難以估計。

武漢疫情蔓延 台積電未調整本季財測

台積電元月營收表現優於預期，雖然武漢肺炎疫情蔓延，全球警戒，不過因台積電訂單早已排定，法人預期台積電首季財報仍會達成財測目標，不會調整財測。但武漢疫情衝擊終端需求，台積電是否會調整全球半導體業景氣預估，成為市場關注焦點。

台股昨開低走高 後續觀察兩面向

中國大部分省份昨開工，但因疫情持續擴大，市場憂心供應鏈斷鏈，台股昨開低走高，其他亞股開盤也走跌，所幸午盤後賣壓趨緩跌幅收斂，而正式開工的陸股則走升。法人指出，後續應持續觀察兩大面向，包含疫情是否受到控制與大陸開工後供應鏈變化。

台股強震 蘋概三雄拉尾盤

新冠肺炎疫情延燒，亞洲股匯市昨（10）日開盤臉綠，台股一度大跌189點，但隨即見低接買盤進場，終場收斂為小跌38點。據了解，部分大型代操機構在台股開盤前已擬定進場策略，以目前疫情評估約3月底前見高峰，將以每周加碼5%~10%、依疫情變化調整進場速度，分階段布局不同產業，並以5G基建等族群備受青睞。

比特幣勁漲 概念股犀利

新冠肺炎肆虐，恐慌情緒再度催動比特幣行情重返1萬美元關卡，帶動台股相關概念股撼訊昨（10）日開盤直攻漲停板，映泰、麗臺也相繼大漲。

鈊象、寶雅營收創高 受關注

1月營收陸續公布，不畏農曆春節假期影響、營業天數銳減，鈊象、寶雅等營收仍創下單月歷史新高，引起市場矚目。法人提醒，除了疫情影響，考量季節性因素、產業性及投資氛圍，部分企業雖釋出營收創高佳音，然空手投資人不宜追高，持有者則可考慮逢高調節。

鴻海1月營收 大減32%

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，鴻海、和碩、英業達昨（10）日公布元月合併營收失色。鴻海、英業達月減幅度都超過三成，英業達更降至293.7億元，為近一年來低點；鴻海連續兩個月衰退，降至3,645.66億元；和碩失守千億元大關，降至956.5億元，月減25.7%。

投資熱門ETF 盯兩指標

台股昨（10）日大跌後反彈，市場波動再起，上市櫃ETF波動也跟著提升；據統計，近年來因ETF能見度提高，但並非所有產品的流動性均改善，ETF異常波動狀況也轉趨頻繁，投資人在布局上，更需要留意折溢價和流動性。

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