營收助攻 生技股雙美亮燈、訊映勁揚

買盤今（11）日鎖定元月營收表現亮眼的生技股，帶動雙美（4728）、商之器（8409）盤中股價亮燈漲停，另外，訊映（4155）、晶碩（6491）也見買盤著墨，訊映盤中股價來到34.15元，漲幅達7%，晶碩盤中來到150.5元，漲幅也逾4%。

雙美公告元月營收達0.75億元 ，年增152.64％，即便在農曆新年長假拉長、工作天數較少影響下，仍刷新同期新高紀錄。公司表示，主要是因先前積極加強醫師的培育計畫，效益逐步顯現，更多整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，創造旗下膠原蛋白植入劑的訂單需求穩步提升，此外，雙美今年持續專注研發增加產品線多元化，同步積極擴增Sunmax雙美膠原蛋白植入劑應用範圍的廣度，並開拓國際市場版圖。

雙美表示，雖然短期部分學術分享與行銷活動等相關群聚型活動因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延燒而暫時延期，且外出消費的人潮也有減緩之情況，但觀察多數愛美的消費者對於醫美保養的需求仍存在，評估對整體營運的影響並無外界想像來的大。

訊映公告1月合併營收1.48億元，年增66.02%，創下近期新高。訊映主要生產居家醫療用血糖機與拋棄式血糖測試片，受惠主要客戶訂單陸續回籠，加上去年新拿下醫材通路商製造訂單已在去年10月底開始出貨，也推出新品輔聽器，帶動營運成長。