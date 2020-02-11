你有追過嗎？那些年離奇飆漲的火紅ETF

ETF成為國人理財熱門工具，最快今年投資ETF人數突破百萬，但隨著ETF能見度提高，卻不是所有產品流動性都改善，統計顯示，ETF異常波動的狀況也轉趨頻繁；投資人布局上，留意折溢價和流動性，重要性比追逐熱門產品更重要。

統計並顯示，部分投信產品的波動頻率又比其他投信來得高，究竟是單一投信管理問題？還是監督效力不足，讓問題一而再、再而三發生，已經是投信圈關注焦點。

法人認為，近來ETF異常的頻率趨於頻繁，形成市場不合理的發展方向，除有賴監理制度加強把關，投信公司的管理和自省力也要提升，才能保障投資人權益。

台灣ETF市場從2003年發展，因表現異常進而大幅折溢價的狀況並非頭一遭，如過去陸股ETF發行，曾受限QFII額度，使ETF市價無法貼近淨值；另當市場加劇起伏，也會受到買賣盤不平衡導致ETF超漲或超跌。

但上述普遍來自非人為因素，近年卻常見媒體管道宣傳下，導致ETF因大量買賣盤推動而波動異常。

據法人統計，近三年單日折溢價在3%以上的情形，2018年約有兩件，2019年三件，今年來也有約三件。

其中，若考量去年富邦VIX（00677U）為籌碼告罄因故未做追加、元大全球未來通訊發生在掛牌第1天（籌碼無法立刻增發）以及近期陸股ETF主要受到行情影響，其餘法人觀察多與宣傳效果有關，裏頭並有某投信多達「三檔」以上產品均異常波動。

進一步觀察，這些ETF大多是原有流動性低，可能有意透過宣傳提升關注，但當買盤大增時，券商可能沒有充足籌碼，導致市價飆漲；而隨市價回歸淨值又逆向大跌。

一些ETF甚至此波跟隨全球股市大漲，最新股價仍未回到異常溢價的高點，等於買到最高的投資人還套牢。

法人分析，此一狀況不僅導致交易價格不合理、ETF追蹤大幅偏離，投資人也因此承擔非預期甚至是不願承擔的投資風險。

另外值得留意，不少投信也在同時間衝刺宣傳，卻不見得異常，主要是相關投信預先準備籌碼，可在溢價時以大單摜壓；本身對追蹤誤差嚴格管理的投信尤其重視。

這也意味，若因宣傳導致的波動，並非無「法」可控，若投信屢以無法控制為由，甚有多檔產品頻出狀況，投資人應該對投信的管理能力大打問號。