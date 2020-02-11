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股市大咖怎麼看危機入市？武漢肺炎教投資人的6件事

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
有很多企業及公司受害程度極低，只是一時之間被市場錯殺。 記者余承翰／攝影

摘要

1.武漢肺炎帶來股市的雲霄飛車表現，再次提醒投資人，一定要沉著冷靜以對。

2.作者提出，很多企業受害程度極低，只是一時間被市場錯殺，或能於此時秉持「好股遇到倒楣事」，並練就一套強健的逆勢操作心理。

每一次情況不會完全一樣，但是皆仍有邏輯及前車之鑑可循，黑天鵝既然是大家沒有預料之事，那麼單就投資面來說，大部分投資者就處於很公平的狀態（沒有人料想得到）。也就是你在危機來臨之際，究竟是要加碼、減碼或是觀望，考驗著每一位的判斷。

市場資訊是非常容易出現大量湧入，且導致很多人無法冷靜判別，這次股市的雲霄飛車表現，再次提醒諸位，一定要沉著冷靜以對——尤其在遇到非經濟因素突發事件時，關於投資這檔事。

這次武漢肺炎給我們的一堂課，個人淺見如下：

一、除非槓桿操作過度，持股滿倉，否則第一時間就猛然殺出股市，並非明智之舉

主要是病毒傳染力雖強，但時間一定是處方，尤其目前醫學發達，發現解藥的速度必然是較以前加快許多。

二、目前網路、社群通訊軟體發達，所以每個人能夠在短時間內接受一大堆資訊，因此容易遭成群體恐慌焦慮，加上媒體的推波助瀾，作為投資者，務必要跳脫一般人的思維，產生的影響及效應究竟是長時間或是短期現象，需保持彈性才行。

三、富在險中求，一直都是投資贏家鐵律，此次當然也不意外。關鍵時刻做出賣出或是買進，績效結果自然是天壤地別。這次事件又是財富重分配時機，端賴於你如何做好資產配置及適度分散風險。

四、危機入市依然也是贏家的寶貴經驗，有一些產業的確會面臨到極大的衰退及虧損（如航空、飯店、旅遊業不過也有很多企業及公司受害程度極低，只是一時之間被市場錯殺，這時候如果能夠秉持著「好股遇到倒楣事」來撿股票，過一陣子來看此時此刻很多股票的價位，遍地是黃金呀。

五、市場永遠是樂觀時還要更樂觀、悲觀時還要再更悲觀。此時所有的利空消息傾巢而出，一般人很容易受到影響而極度擔憂，所以關於投資方面，一定要有獨立思考的空間。不是世界末日、也不是永遠都是如此，別人云亦云、隨著別人操作，那樣是賺不到錢的。

六、當市場一面倒，事後來看，往往是錯誤的。雖然是需要一段時間驗證，不過證諸以往的案例的確是如此，所以自己是否能夠戰勝恐懼，練就一套強健的逆勢操作心理學，也是我們可以學習的。

我個人認為，接下來各國央行必定會再繼續採取寬鬆的貨幣政策，來拯救可能會步入衰退的景氣結果。資金派對將會在疫情有轉機之際再度興風作浪，所以即使短期內必然震盪激烈，因為消息面紛擾不已。

但是，步入春夏之際、天氣轉熱的時候，第二季股市將會再產生報復性反彈，只要做好往下分批承接，設定好停損停利，我認為危機就是轉機，不需要太悲觀，投資地區順序依然是美國、台灣、歐洲。

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