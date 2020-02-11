外資投信聯手買超 新光金早盤價量齊揚
台股反彈，金融股指數領先站回所有均線之上，其中，新光金（2888）今（11）日盤中股價漲逾2%，開盤一小時內成交量及突破2.5萬張，股價最高來到9.99元，挑戰10元整數關卡；在技術面，盤中站上5日線、10日線以及半年線；籌碼面，外資以及投信連續買超三日。
新光金控1月稅後純益17.91億元、年減16.7%，每股稅後純益（EPS）為0.14元。1月稅後純益年減3.6億元，子公司元富證券的影響最大，元富證券1月稅後淨損0.41億元、年減2.48億元、減幅119.8%，由於1月30日台股開紅盤日股災，影響元富證自營部位的評價表現所致。
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