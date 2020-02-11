網家1月業績亮眼 早盤大漲慶賀
網路家庭（8044）日前公告今年1月合併營收約36.19億元，年增5.5%，創歷年同期1月營收新高紀錄。網家指出，成長動能主要來自旗下PChome 24h購物買氣蓬勃，1月適逢農曆春節採購潮，且透過行動端辦年貨比例增，帶動年前一周行動端業績較去年同期成長40%，銷售持續長紅。
網家業績亮眼，激勵買盤進場，今（11）日開盤挾量上攻，盤中一度直奔110元漲停，領軍電商類股上攻。觀察籌碼面，外資昨轉賣為買，終結連四賣，和自營商齊力替其股價給予支撐；三大法人持股比例回升至50.82%，和2月低點50.62%相比，上升0.2個百分點。
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