台積電1月營收報喜 領軍台股反彈
台積電（2330）1月營收雙增，連續六個月站穩千億元之上，創下歷年來1月最旺紀錄，今（11）日股價再站上330元之上，以330.5元開高，早盤一度拉升至331元，帶領台股大盤反彈上攻。
台積電1月合併營收1,036.83億元，創歷年同期新高，月增0.4%，年增32.8%，表現優於預期，法人預期今年第1季財測仍會達成，但有關疫情的後續及影響，對全球半導體產業的衝擊程度仍有待觀察。
台積電預估第1季合併營收介於102~103億美元，季減0.9~1.8%，以1美元兌換新台幣29.9元為匯率計算基礎，單季合併營收約3,049.8~3,079.7億元，季減2.9~3.9%；毛利率48.5~50.5%，營業利益率37.5~39.5%。
台積電今日以330.5元開高，盤中漲幅1.06%，領軍台股反彈。
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