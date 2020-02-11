美股創高 台股開盤上漲40.18點

台股今（11）日在美股創高以及權值股領軍下，指數開盤上漲40.18點，以11,614.25點開出，盤中在買單點火下，漲點擴大，早盤漲逾80點。

美股開低走高，四大指數收盤全數上漲。由於中國有80個以上城市進行封閉式管理，市場擔憂造成供應鏈中斷，拖累蘋果早盤一度下跌達1.7%；所幸隨後科技股買盤持續湧入，蘋果由黑翻紅、且Amazon創新高的激勵下，標普500與那斯達克指數收盤再度創下歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲174點，或0.59%，收在29,276點；標普500指數上漲24.38點，或0.73%，收在3,352.09點；那斯達克指數上漲107.87點，或1.13%，收在9,628.38 點；費半指數上漲28.43點，或1.52%，收在1,892.79點。