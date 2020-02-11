快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

美股創高 台股開盤上漲40.18點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股開盤上漲40.18點。 圖／聯合報系資料照

台股今（11）日在美股創高以及權值股領軍下，指數開盤上漲40.18點，以11,614.25點開出，盤中在買單點火下，漲點擴大，早盤漲逾80點。

美股開低走高，四大指數收盤全數上漲。由於中國有80個以上城市進行封閉式管理，市場擔憂造成供應鏈中斷，拖累蘋果早盤一度下跌達1.7%；所幸隨後科技股買盤持續湧入，蘋果由黑翻紅、且Amazon創新高的激勵下，標普500與那斯達克指數收盤再度創下歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲174點，或0.59%，收在29,276點；標普500指數上漲24.38點，或0.73%，收在3,352.09點；那斯達克指數上漲107.87點，或1.13%，收在9,628.38 點；費半指數上漲28.43點，或1.52%，收在1,892.79點。

蘋果 標普
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台股拚終止連2黑 法人：仍需留意復工進度

資金轉往金融避險 操作策略高出低進

台積電ADR漲1.5％ 較台北交易溢價拉大

元月驚奇 國泰、富邦金大賺百億

相關新聞

美股創高 台股開盤上漲40.18點

台股今（11）日在美股創高以及權值股領軍下，指數開盤上漲40.18點，以11,614.25點開出，盤中在買單點火下，漲點...

台積最旺1月 營收站穩千億

台積電昨（10）日公布1月合併營收達1,036.83億元，創歷年同期新高，並且連續六個月站穩千億元大關，月增0.4%，年增率為32.8%。

武漢疫情蔓延 台積電未調整本季財測

台積電元月營收表現優於預期，雖然武漢肺炎疫情蔓延，全球警戒，不過因台積電訂單早已排定，法人預期台積電首季財報仍會達成財測目標，不會調整財測。但武漢疫情衝擊終端需求，台積電是否會調整全球半導體業景氣預估，成為市場關注焦點。

台股昨開低走高 後續觀察兩面向

中國大部分省份昨開工，但因疫情持續擴大，市場憂心供應鏈斷鏈，台股昨開低走高，其他亞股開盤也走跌，所幸午盤後賣壓趨緩跌幅收斂，而正式開工的陸股則走升。法人指出，後續應持續觀察兩大面向，包含疫情是否受到控制與大陸開工後供應鏈變化。

台股強震 蘋概三雄拉尾盤

新冠肺炎疫情延燒，亞洲股匯市昨（10）日開盤臉綠，台股一度大跌189點，但隨即見低接買盤進場，終場收斂為小跌38點。據了解，部分大型代操機構在台股開盤前已擬定進場策略，以目前疫情評估約3月底前見高峰，將以每周加碼5%~10%、依疫情變化調整進場速度，分階段布局不同產業，並以5G基建等族群備受青睞。

比特幣勁漲 概念股犀利

新冠肺炎肆虐，恐慌情緒再度催動比特幣行情重返1萬美元關卡，帶動台股相關概念股撼訊昨（10）日開盤直攻漲停板，映泰、麗臺也相繼大漲。

鈊象、寶雅營收創高 受關注

1月營收陸續公布，不畏農曆春節假期影響、營業天數銳減，鈊象、寶雅等營收仍創下單月歷史新高，引起市場矚目。法人提醒，除了疫情影響，考量季節性因素、產業性及投資氛圍，部分企業雖釋出營收創高佳音，然空手投資人不宜追高，持有者則可考慮逢高調節。

鴻海1月營收 大減32%

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，鴻海、和碩、英業達昨（10）日公布元月合併營收失色。鴻海、英業達月減幅度都超過三成，英業達更降至293.7億元，為近一年來低點；鴻海連續兩個月衰退，降至3,645.66億元；和碩失守千億元大關，降至956.5億元，月減25.7%。

投資熱門ETF 盯兩指標

台股昨（10）日大跌後反彈，市場波動再起，上市櫃ETF波動也跟著提升；據統計，近年來因ETF能見度提高，但並非所有產品的流動性均改善，ETF異常波動狀況也轉趨頻繁，投資人在布局上，更需要留意折溢價和流動性。

逐筆交易推廣競賽 1月獲獎券商出列

逐筆交易制度即將在3月23日上路，為讓投資人及早熟悉，臺灣證券交易所去年第4季起，舉辦為期六個月的逐筆交易擬真平台推廣競賽，最新公布1月證券商的得獎結果，共計富邦板橋等30個分點獲得最高獎金2萬元。

就市論勢／半導體、運動 題材熱炒

大盤自去年8月6日低點10,180點上漲至12,197點共上漲2,017點，突破2018年高點11,270點，創近30年新高，但也快速由12,197點拉回修正至11,138點，修正1,059點，而今年2月6日高點為11,749點，已滿足反彈0.5的幅度。

台積概念股 買盤搶進

武漢肺炎疫情延燒，台股昨（10）日跌破11,500點後收腳，世芯-KY（3661）等台積電概念股因今年營運展望佳，以及應材財報公布在即，獲買盤進場承接，股價相對抗震。

熱門新聞

元月營收新高 8福將報喜

鴻海1月營收 大減32%

台積電1月合併營收1,036.82億 月增0.4%年增32.8%

富邦金元月EPS賺近1元 再登每股獲利王

投顧：美股逢回分批佈局 兼納優質成長股及公用事業

武漢疫情嚴峻 這幾檔防疫股年後強漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。