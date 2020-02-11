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台股昨開低走高 後續觀察兩面向
中國大部分省份昨開工，但因疫情持續擴大，市場憂心供應鏈斷鏈，台股昨開低走高，其他亞股開盤也走跌，所幸午盤後賣壓趨緩跌幅收斂，而正式開工的陸股則走升。法人指出，後續應持續觀察兩大面向，包含疫情是否受到控制與大陸開工後供應鏈變化。
新冠肺炎疫情持續影響金融市場，昨天陸、日、韓、港股開盤都走跌，所幸午盤後賣壓趨緩，亞股跌幅收斂。台股昨盤中下殺一百八十點，隨後跌幅收斂，終場以一萬一五七四點作收，下跌三十八點七四點，跌幅百分之○點三三，成交量為一三○七點八九億元。
台北外匯市場新台幣兌美元匯率早盤一度重貶一點○四角，終場新台幣兌美元收三十點一○二元，升值二點四分。外匯交易員表示，疫情持續擴散，對股匯市造成負面影響，但不少投信考量獲利了結，減碼海外投資部位，資金匯回台灣後，反而推動新台幣走升。
富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，預期二月台股指數波動將放大，一旦中國大陸疫情繼續失控，將不利全球經濟發展，拖累需求下滑，股市向下修正難免。目前利多情況是台灣疫情相對穩定，控制較為得宜，並具完善醫療設備，不必太擔憂。
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