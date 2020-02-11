台股昨開低走高 後續觀察兩面向

台股昨（10）日大跌後反彈，市場波動再起，上市櫃ETF波動也跟著提升；據統計，近年來因ETF能見度提高，但並非所有產品的流動性均改善，ETF異常波動狀況也轉趨頻繁，投資人在布局上，更需要留意折溢價和流動性。

2020-02-11 00:02