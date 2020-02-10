台股收跌38.74點 三大法人賣超48.31億
台股今（10）日開低走高，盤中開始收斂跌幅，終場指數下跌38.74點，收在11574.07點，成交量達1,307億元，外資賣超45.38億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超45.38億元，外資自營商賣超0.08億元，投信賣超12.61億元，自營商（自行買賣）買超3.8億元，自營商（避險）買超5.87億元，三大法人合計賣超48.31億元。
雖然台商在大陸復工率尚未明朗，不過，中國人民銀行已宣布要設立人民幣3,000億元額度的專項轉融資業務，今日開始發放，拉抬陸股指數。
電子供應鏈的台灣上市櫃科技股普遍還是受到疫情負面影響之外，國際航運線、旅行業及飯店等股的股價表現也相對疲軟。
中國四大直轄市都宣布進入半封城狀態，採取封閉式管理，而廣東及江蘇為台灣電子產業供應鏈大本營，須持續留意開工後疫情有無在控制中。
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