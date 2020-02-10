台股開低走高 下跌38.74點收11574.07

武漢新冠肺炎疫情衝擊供應鏈復工狀況，市場疑慮再起，使台股今（10）日開盤跳跌98.09點，早盤在在蘋概三王疲弱下，使加權指數最低來到11,423點，跌點逼近190點，不過在陸股走穩、權值股回神下，跌幅收斂，終場指數下跌38.74點，收在11574.07點，開低走高，成交量達1,307億元。

今日觀盤重點在於陸股以及中國復工狀況，上證指數在評判附近震盪，深證指數盤中翻紅，主因來自於中國人民銀行昨日宣佈，設立額度為人民幣3000億元（約新台幣1.312兆元）的專項轉融資業務，從今日開始發放，拉抬表現。

不過，武漢新冠肺炎疫情嚴峻，連四大直轄市都宣布進入半封城狀態，採取封閉式管理，使市場對於中國復工況狀，趨於保守，當中廣東及江蘇為台灣電子產業供應鏈大本營，須持續留意開工後疫情有無在控制中。

其中，鴻海的鄭州工廠復工、另外，仁寶、緯創、世碩、友達、南亞都在復工之列。

觀察今日權值股表現，早盤蘋概三王疲弱下，跌幅一度達2.1%至3.7%間，盤中回神，跌幅收斂至0.1%至1%。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，台股短線壓力在11,650點以及季線11,786點；若台股拉回不過低，反彈過前高，有利於台股後續表現。

而後續觀盤重點有四：第一，台廠法說會展望、第二，美國財報、第三，美國對華為禁令寬限期將在2月17日到期，觀察後續變化、最後，各廠復工率。