台積電1月合併營收1,036.82億 月增0.4%年增32.8%
台積電(2330)今（10）日公布1月合併營收1,036.83億元，月增0.4%，年增32.8%，連續6個月營收超過千億元；台積電今日股價開低走高，終場收在327.5元，下跌0.5元，跌幅0.15%，成交30,524張。
台積電預估今年第1季業績展望，合併營收預計介於102 ~103 億美元之間，換算成新台幣為3,049.8~3,079.7億元，季減2.97~3.91%；若以新台幣29.9 元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於48.5%~50.5%之間；營業利益率預計介於37.5%~39.5%之間。
台積電1月營收雙增，且守住千億元以上，表現優於法人預期，今日股價原本受到台積電ADR上周五大跌影響開低，以321.5元開低，一度下滑至321元，盤中一度拉升至328元平盤，終場收327.5元。
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