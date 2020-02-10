台積電1月合併營收1,036.82億 月增0.4%年增32.8%

很多人擔心危機入市會接到掉下來的刀子而受傷，但針對「突發性」利空，可以有積極的思惟。道理很簡單，因為有比你還大咖或主力也跟著套牢，他們總會想幫自己解套，拉抬一波反彈行情。如果來不及「參與」，還有兩個機會可以進場。

2020-02-10 11:45